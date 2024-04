"Une minute de film par jour" : James Cameron donne des nouvelles d'Avatar 3

Le tournage avec les comédiens est terminé, actuellement je tourne la partie virtuelle : seul dans une pièce, je filme avec une caméra virtuelle, en réutilisant les « performance captures » des acteurs, je fabrique des séquences en utilisant les angles que je souhaite et en créant les décors, les engins, les créatures. On obtient une minute de film par jour. Et on monte en parallèle...