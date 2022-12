Avatar 4 : la réaction hallucinante du studio à la lecture du script

James Cameron a mis plus de dix ans à tourner la suite d'Avatar. Mais maintenant qu'il est lancé, rien ne pourra l'arrêter (sauf les résultats au box-office). En effet, au moins quatre suites au blockbuster sont prévues. La première, La Voie de l'eau, sort au cinéma le 14 décembre. Les trois autres sortiront ensuite à Noël 2024, 2026 et 2028. Si le réalisateur a mis autant de temps à offrir aux fans une suite à son chef-d'oeuvre, c'est qu'il voulait prendre le temps d'écrire la totalité des films avant de débuter le tournage. Ainsi, Cameron sait exactement dans quelle direction il veut emmener sa saga (y compris sur Terre).

Dans La Voie de l'eau, Jake et Neytiri, désormais parents, sont contraints de délaisser leur paradis au sein de la forêt de Pandora après le retour de la RDA. Ils trouvent refuge sur les récifs, au sein du clan Metkayina. L'occasion pour James Cameron de renouer avec sa deuxième passion : les fonds marins. Ainsi, grâce à une nouvelle technologie avancée, il a pour la première fois fait appel à la performance capture sous l'eau. Une immersion inégalée qui offre des séquences sublimes avec des créatures fantastiques issues de l'imagination du réalisateur.

Avec un rythme de sortie tous les deux ans à la période de Noël, les suites d'Avatar sont déjà bien avancées. Ainsi, le tournage du troisième est quasiment bouclé, tout comme les scripts des quatrième et cinquième volets. Et ça s'annonce plutôt bien !

Lors d'une interview donnée à Collider, James Cameron a dévoilé la réaction de la directrice exécutive de la 20th Century Studios à la lecture du script d'Avatar 4 :

Quand j'ai rendu le script du 2, le studio m'a renvoyé trois pages de notes. Pour le 3, j'en ai eu une seule, donc je m'étais amélioré. Et pour le 4, la directrice exécutive m'a envoyé un mail qui disait "oh put***n". J'ai demandé où était les notes, et elle m'a répondu "il n'y en a pas."