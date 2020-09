Avatar : où en sont les suites ? James Cameron répond

Quand on évoque "Avatar", vous devez être comme nous, désabusés par l'interminable attente à laquelle on nous condamne depuis le premier film. James Cameron nous apporte une petite touche d'espoir avec des très bonnes nouvelles sur l'avancée de ses travaux.

Avatar : le carton de 2009 n'a toujours pas de suite

Avatar, c'est l'exemple qui prouve que la 3D est magnifique lorsqu'elle est employée à bon escient. James Cameron donne une leçon à la profession en montrant à quoi elle peut servir dans le développement d'un univers et pour impliquer le spectateur. Le film ne déborde pas d'originalité dans son intrigue, avec le bon vieux schéma envahisseurs/envahis. Sam Worthington incarnait Jack Sully, un soldat blessé qui ne pouvait plus se servir de ses deux jambes. Son handicap va pouvoir être comblé quand il accepte de participer à un programme très particulier. Envoyé sur Pandora, il se transforme en un Na'vi grâce au programme Avatar. Comme les habitants de cette planète, il devient un être très grand à la peau bleue. Cette métamorphose doit lui permettre d'infiltrer le peuple local et de participer à rendre plus simple l'exploitation d'une ressource très convoitée. Sauf que Jack va faire la rencontre de Neytiri (Zoe Saldana), et accepte de rejoindre son combat contre les humains.

Longtemps considéré comme le plus gros succès de tous les temps avec 2,744 milliards de dollars au box-office mondial, le premier Avatar s'est fait dernièrement supplanter par Avengers : Endgame. Dans les deux cas, il aura fallu une ressortie pour culminer à un point aussi haut. James Cameron aurait pu lui-même se concurrencer entre-temps s'il avait voulu sortir Avatar 2. Sauf que le réalisateur aime quand les choses sont bien faites et a voulu imaginer en premier lieu les scénarios de toutes les suites pour s'assurer que l'édifice qu'il construit bénéficie d'une bonne charpente. Voilà la principale raison de cette attente démesurée. On doit aussi prendre en compte le coronavirus, qui a entravé la production en Nouvelle-Zélande. Du coup, où en est-on avec les prochains films ?

Avatar 2 : le tournage est terminé, Avatar 3 en bonne voie

Dans un entretien vidéo avec Arnold Schwarzenegger, James Cameron a donné des nouvelles de son bébé. On savait que le tournage était en cours, avec pas mal de photos du plateau (dont les dernières qui teasent une grosse scène d'action). Mais pas au point de pouvoir déterminer exactement à quel stade en était l'équipe. Les propos du réalisateurs rassurent puisqu'il dévoile que, malgré le fait que la crise sanitaire ait aussi impacté la production (au point de perdre plus de 4 mois de prises de vue !), le tournage du second opus est totalement achevé. Mieux, Avatar 3 est dans la boîte à 95%. Une double bonne nouvelle donc.

Cependant, maintenant que le tournage a pris fin pour Avatar 2, il faut encore assurer le montage ainsi que la post-production. Le film est très loin d'être finalisé, ce qui explique pourquoi Disney a reporté sa sortie d'un an. Nous l'attendons maintenant le 14 décembre 2022 dans les salles. On a déjà beaucoup patienté, donc une année supplémentaire n'est pas vraiment dure à encaisser. C'est désormais plus de 10 ans qui nous séparent de l'arrivée du premier opus.

On se dit parfois que ce laps de temps fait d'Avatar 2 presque un non-événement, un film que l'on attend moins parce que d'autres blockbusters ont occupé l'espace. Sauf qu'on sait pertinemment que cette suite va encore être un énorme carton financier et une proposition de cinéma qui ne se fiche pas de son audience. Si la crise empêcherait un tel mastodonte de sortir dans les salles actuellement, l'espoir est plus que persistant pour 2022 - et 2024 dans le cas du troisième opus.