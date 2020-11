Avengers Endgame : un deepfake remplace le vieux Captain America par Joe Biden

Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis. Des fans Marvel ont remarqué quelques similitudes entre le politicien et le vieux Captain America à la fin de « Avengers : Endgame ». Il n'en fallait pas plus pour qu'un Youtuber offre un deepfake en or.

Joe Biden : le nouveau président des États-Unis Il y a quelques semaines, Joe Biden a été élu président des États-Unis face au dirigeant sortant Donald Trump. Alors qu'il sera investi de cette nouvelle fonction le 20 janvier 2021, beaucoup de ses détracteurs ont critiqué son âge avancé. En effet, le politicien est aujourd'hui âgé de 78 ans. Face à cette vieillesse, des petits malins ont comparé Joe Biden au vieux Captain America de Avengers : Endgame. À la fin du film des frères Russo, le personnage de Chris Evans apparaît vieillit. Le film présente une version plus âgée du super soldat. Et c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance entre les deux figures. Une vidéo Deepfake originale Maintenant que Joe Biden vient d'être élu 46ème président des États-Unis, une vidéo Deepfake place le politicien dans la peau du vieux Captain America à la fin d'Avengers : Endgame. Cette idée a été imaginée par un Youtuber nommé stryder HD. Ce dernier a inclus un commentaire pour accompagner son processus de réflexion : La première fois que j'ai vu le vieux Captain America dans Avengers : Endgame, je savais qu'il me rappelait quelqu'un, mais je n'arrivais pas à retrouver de qui il s'agissait réellement. Mais maintenant, je suis sûr à 100% que c'était notre actuel président élu Joe Biden. J'ai donc reçu des demandes pour faire un montage Deepfake comme celui-ci. J'espère que vous apprécierez. © Marvel Studios La séquence en question se déroule de la même manière que celle du film des frères Russo. Mais le visage de Joe Biden remplace celui de Chris Evans. La voix du comédien a été également transformée pour correspondre davantage à celle de Joe Biden. La musique a elle aussi été modifiée. stryder HD n'hésite pas à opposer son travail aux images initiales, et le rendu est assez drôle. C'est quand même cocasse de voir le président des Etats-Unis donner le bouclier de Captain America à Sam Wilson. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous : La vidéo est relativement réussie et montre une fois de plus les dangers du Deepfake. La ressemblance est tellement flagrante qu'il devient difficile de réellement distinguer les deux personnages. Même si le procédé est utilisé ici avec bienveillance, cela prouve néanmoins que l'image du président des Etats-Unis peut être dérivée sous toutes les formes possibles. Un procédé critiqué par les créateurs de South Park à travers leur dernière création.