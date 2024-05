À peine 24h après son arrivée, ce film d'action français fait un carton sur Netflix

Après avoir conquis plus de deux millions de spectateurs au cinéma, le film d'action français "Bac Nord" réalisé par Cédric Jimenez s'impose en force sur Netflix. Il s'est directement hissé à la première place du Top 10 seulement 24h après sa mise en ligne.

Bac Nord débarque en force sur Netflix

Le film d'action Bac Nord de Cédric Jimenez sorti en 2021 avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Il dépeint de manière intense la lutte contre la criminalité dans les quartiers Nord de Marseille, en se basant sur une histoire vraie qui a ébranlé la police locale. À peine arrivée sur Netflix France ce 7 mai, il s'est imposé en 24h en tête des films les plus visionnés de la plateforme.

Le film se concentre sur trois policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Marseille incarnés par François Civil, Gilles Lellouche et Karim Leklou. Poussés à bout par leur mission de réduire la criminalité dans l'un des secteurs les plus difficiles de la ville, ils se trouvent confrontés à des choix moraux complexes. Sous la pression de réaliser des résultats, ils commencent à outrepasser les règles, ce qui mène à des conséquences dramatiques.

Le scénario de Bac Nord s'inspire d'une affaire réelle survenue en 2012, où des membres de la BAC Nord de Marseille ont été accusés de corruption et de pratiques illégales. L'enquête qui a suivi a révélé un système de malversations au sein de l'unité, incluant le vol et la revente de drogues saisies lors de perquisitions. Cette affaire a eu de lourdes répercussions, menant à la dissolution de cette unité spécifique.

Huit nominations aux César et deux millions d'entrées

Après plusieurs reports liés à la pandémie de COVID-19, Bac Nord sort dans les salles françaises le 18 août 2021, et c'est un gros succès populaire : le film parvient à réunir plus de deux millions de spectateurs au cinéma. Il s'agit du troisième plus gros succès français de l'année, derrière Kaamelott et Les Tuche 4.

L'année suivante, le long-métrage est nommé à huit reprises à la cérémonie des César : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur pour Gilles Lellouche, meilleur acteur dans un second rôle pour François Civil (qui avait beaucoup travaillé son accent marseillais), meilleur acteur dans un second rôle pour Karim Leklou, meilleur montage et meilleure musique originale. Il ne remportera aucune de ces statuettes, mais repartira tout de même avec une récompense : le César des lycéens.

Au moment de sa présentation au Festival de Cannes, une polémique s'était déclenchée, et avait atteint les plus hautes sphères du pouvoir, déchirant les différents partis politiques sur ce sujet brûlant.