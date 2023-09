Bad Boys 4 : un gros changement à venir ?

Après son retour au cinéma il y a maintenant trois ans, la franchise "Bad Boys" va être enrichie d’un quatrième opus. Et à en croire l’un de ses réalisateurs, celui-ci aura un ton différent du précédent.

Bad Boys 4 est en bonne voie

2020 marquait le grand retour de Mike Lowrey et Marcus Burnett au cinéma dans Bad Boys For Life. Dans ce troisième film de la saga, arrivé dans les salles dix-sept ans après son prédécesseur, les deux célèbres personnages incarnés par Will Smith et Martin Lawrence faisaient cette fois face à la veuve mexicaine du patron d’un cartel au passé mystérieux, et à son fils.

À la fin de Bad Boys For Life, une scène ouvrait clairement la porte à un quatrième volet. Et après les bons résultats au box-office du troisième, le lancement de ce nouveau film a été officialisé il y a plusieurs mois. Depuis, le tournage a commencé. Des images des prises de vues ont même fuité en juin. Et alors que l’on ne savait jusqu’à présent pas grand-chose sur le long-métrage, l’un de ses réalisateurs vient de faire une annonce importante.

Un ton plus léger

Après avoir réalisé les deux premiers opus, Michael Bay a passé la main à Adil El Arbi et Bilall Fallah pour le suivant. Les deux réalisateurs ont été de nouveau choisis pour mettre en boîte le quatrième film. Et, récemment invité du podcast The Discourse, El Arbi a révélé que Bad Boys 4 aurait un ton différent du précédent :

Je pense qu’il y aura beaucoup plus de comédie. Le troisième avait un ton dramatique. Avec celui-là, notre intention est vraiment de faire rire les gens, de les faire passer un bon moment au cinéma. Martin va plus loin dans celui-là. C’est l’apogée de l’arc narratif de Marcus Burnett.

Bad Boys For Life ne manquait pourtant pas de moments comiques. Mais il comportait aussi des passages qui l’étaient beaucoup moins. Selon El Arbi, le ton général du quatrième film sera donc plus propice à l’humour. Et avec la dernière phrase du réalisateur, on peut s’attendre à ce qu’il soit plus centré sur Marcus que sur Mike. Ce qui était l’inverse dans le précédent long-métrage.

Un titre donné mais pas encore validé

El Arbi a aussi donné des nouvelles du titre de ce nouvel opus. Il a expliqué que lui et Fallah aimaient celui de Bad Boys Ride Or Die (une expression que l'on pourrait comparer par la française "à la vie à la mort"). Mais il a précisé que Sony, le studio derrière la franchise, ne l’avait pas encore validé. Il va donc falloir patienter avant de savoir si ce titre deviendra officiel ou non.

Avec la grève qui secoue actuellement Hollywood, les dates de sorties de très nombreux films prévus pour 2024 sont repoussées. Mais Fallah a récemment révélé à Collider que le tournage de Bad Boys 4 avait bien avancé avant le début de la grève. Et Sony a annoncé en juillet dernier que le film sortirait dans les salles le 12 juin 2024. Le studio semble donc confiant de ne pas avoir à le décaler dans les prochains mois.