Ballerina : Ana de Armas en pole position pour le rôle-titre du spin-off de John Wick

Après « Mourir peut attendre », Ana de Armas pourrait vite revenir à l'action, avec des négociations en cours pour interpréter le premier rôle de « Ballerina ». Une perspective séduisante pour une actrice en pleine ascension.

Ana de Armas : une révélation venue de Cuba

Née dans une famille modeste de la ville cubaine de Santa Cruz del Norte, Ana de Armas souhaitait être actrice depuis ses 12 ans. Elle connaît sa première grande opportunité lorsqu’elle déménage à Madrid au milieu des années 2000. Après s’être révélée dans la série espagnole pour ados El Internado (entre 2007 et 2010), elle entame son rêve américain en poursuivant sa carrière à Los Angeles. C’est à Hollywood qu’elle commence ainsi à percer en multipliant les apparitions remarquées dans Knock Knock, Suspicions, War Dogs ou bien encore Hands of Stone.

À partir de 2017, sa carrière monte encore d’un cran puisqu’elle fait partie de la distribution de Blade Runner 2049. Cependant, c’est dans le thriller policier À couteaux tirés que la comédienne cubaine fait définitivement sensation en interprétant avec brio Marta Cabrera, une infirmière immigrée. Un rôle pour lequel elle reçoit d’ailleurs une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Une belle récompense pour un film qui compte pourtant des noms bien plus huppés (Daniel Craig, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon…).

À couteaux tirés ©Lionsgate

De plus en plus demandée, l’actrice a ainsi multiplié les tournages entre 2020 et 2021. On retiendra surtout son rôle dans Mourir peut attendre, dans lequel elle retrouve Daniel Craig. Dans le rôle de Paloma, la jeune femme de 33 ans fait une apparition remarquée, en robe de soirée fendue et armée d’une mitraillette. Une performance qui a donné des idées du côté de la saga John Wick puisque, comme l'a révélé Deadline, Ana de Armas est en négociations pour interpréter le premier rôle du spin-off ciné de la saga.

Une héroïne prête à se venger

Dans John Wick : Parabellum, une jeune ballerine (incarnée par Unity Phelan) apparaissait de manière fugace. La franchise va donc développer plus en profondeur ce personnage dans un film solo qui lui sera consacré.

Le long-métrage intitulé Ballerina suivra donc une jeune femme qui souhaite se venger de ceux qui ont massacré sa famille. Initialement, c’était Chloe Grace Moretz qui était évoquée pour jouer le personnage. Un rôle qu’elle aurait sans doute porté avec efficacité quand on se souvient de ses performances dans Kick-Ass et Kick-Ass 2.

Ballerina sera réalisé par Len Wiseman, qui est responsable des deux premiers films Underworld, ainsi que Die Hard 4 et le remake de Total Recall. Shay Hatten, déjà présent sur John Wick : Parabellum, sera de retour à l’écriture. Si pour le moment rien n’est confirmé, on espère que Keanu Reeves, producteur de ce spin-off, fera également une petite apparition dans le film. Ce serait d’ailleurs de belles retrouvailles avec Ana de Armas, qui avait collaboré avec lui sur Knock Knock et Suspicions.

Rappelons qu’un spin-off télévisé de la franchise sera diffusé prochainement sur Starz. Intituléz The Continental, la série compte notamment au casting Mel Gibson.

Par ailleurs, Ana de Armas a l’honneur et la charge de jouer la légendaire Marilyn Monroe dans le biopic Blonde prévu sur Netflix. Elle est également à l’affiche de deux films prévus pour 2022 : Eaux Troubles et The Gray Man.