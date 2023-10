Barbie : John Carpenter a un avis bien tranché sur le film

Après Martin Scorsese, c'est désormais au tour de John Carpenter d'évoquer le film phénomène de 2023 avec Margot Robbie, "Barbie". Et il n'est pas certain d'avoir correctement compris le message du film.

Barbie : le phénomène ciné de 2023

À moins d'avoir passé la majeure partie de l'année 2023 enfermée dans une cave, sans aucune connexion internet, il a été très compliqué de passer à côté du phénomène Barbie au cinéma.

En effet, à l'aide d'une campagne marketing agressive, le film réalisé par Greta Gerwig a fait très fort au box-office mondial en devenant le plus gros succès de l'année, et n'a pas cessé d'alimenter les discussions entre spectateurs. Des grands noms du septième art y sont également allés de leurs avis, à commencer par Martin Scorsese.

Le film mettant en scène Margot Robbie et Ryan Gosling dans la peau de Barbie et Ken pourrait même se frayer un chemin jusqu'aux Oscars, avec Warner Bros qui commence déjà à débuter sa campagne pour la chasse aux statuettes. Il ne serait en effet pas étonnant de voir le long-métrage concourir dans plusieurs grosses catégories, notamment celles du meilleur film, de la meilleure réalisation, et surtout de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle.

John Carpenter y va de son avis

Après Martin Scorsese, c'est désormais au tour d'un autre réalisateur légendaire d'évoquer le film. En effet, John Carpenter, le créateur de la saga Halloween, s'est confié dans une interview donnée au L.A Times, et il en a profité pour répondre à une question sur ses habitudes de cinéphile, et sur le fait qu'il ne se déplace plus en salles pour voir les films, mais qu'il les regarde chez lui. Et il a tenu à évoquer Barbie :