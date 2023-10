Martin Scorsese est le premier fan de "Barbenheimer"

Les sorties dans les salles, à la même date, de "Barbie" et "Oppenheimer" ont donné lieu au phénomène "Barbenheimer". Martin Scorsese est revenu sur ce moment particulier qui pourrait marquer un tournant pour le cinéma.

Barbenheimer : le succès de Barbie et Oppenheimer

Barbenheimer était à n'en pas douter l'événement de cette année 2023. À la base, un simple "hasard" du calendrier des sorties cinéma qui mettait en même temps dans les salles Oppenheimer et Barbie (le 19 juillet en France).

Le public trouvant le moyen d'opposer les deux films sur plusieurs points (l'un est très coloré, pop, porté par une Margot Robbie souriante, quand l'autre est sombre, en partie en noir et blanc, porté par un Cillian Murphy au regard noir), la contraction Barbenheimer a été trouvé et les spectateurs s'en sont donnés à cœur joie avant même les sorties des films.

Barbie ©Warner Bros.

Warner Bros. et Universal n'ont alors pas eu à assurer la promotion seuls, puisque de nombreux détournements ont permis de créer un engouement autour des deux productions. Comme ce trailer créé via une IA et qui mélangeait les deux films. Sans oublier de bien jolies affiches.

Au final, le match Barbie vs Oppenheimer aura été bénéfique aux deux films. Oppenheimer est devenu le plus grand succès de l'histoire pour un biopic et aura été proche du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Tandis que Barbie est devenu le plus grand succès de Warner Bros. avec plus de 1,340 milliard de dollars de recettes.

Martin Scorsese a apprécié "la combinaison"

Pas de perdant donc entre Barbie et Oppenheimer et un public conquis. Parmi les fans de ce phénomène Barbenheimer, on trouve le patron Martin Scorsese. Le cinéaste, dont le film Killers of the Flower Moon s'apprête à sortir dans les salles, s'est exprimé auprès de The Hindustan Times en se disant ravi de cette explosion du box-office durant l'été, obtenue par la combinaison de ces deux films pourtant si différents.

Je pense que la combinaison d'Oppenheimer et de Barbie était quelque chose de spécial. Il semblerait que ce soit, et je déteste ce mot, mais la tempête parfaite. C’est arrivé au bon moment. Et le plus important, c’est que les gens se sont déplacés au cinéma. Et je pense que c'est merveilleux.

Oppenheimer ©Universal

Sans donner son avis sur la qualité des films (il ne les a pas vus), Martin Scorsese pointe avant tout le fait que deux œuvres aussi opposés aient pu fonctionner autant, en étant bénéfique l'une pour l'autre. En effet, beaucoup de spectateur s'amusait à dire qu'ils iraient voir les deux films l'un après l'autre en changeant simplement de tenu pour être raccord avec l'ambiance.

De l'espoir pour le cinéma

Et pour Martin Scorsese, qui s'est si souvent montré critique envers les films Marvel qui généralement cartonnent au box-office, il y a donc de l'espoir pour le cinéma. Pour que le cinéma parvienne à proposer quelque chose de différent de ce qui a été fait ces 20 dernières années, pointant là encore les blockbusters récents.