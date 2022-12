Batman : Michael Keaton aurait dû avoir un nouveau film après "The Flash"

Un nouveau rapport affirme que Michael Keaton devait revenir dans la peau de Batman après le film « The Flash ». Mais ce projet de long-métrage en solitaire a été annulé par la Warner avant même qu'une annonce officielle n'ait été prononcée...

The Flash : le retour de Michael Keaton

Il y a quelques mois, on apprenait que Michael Keaton, qui a incarné Bruce Wayne dans les deux films Batman de Tim Burton (1989 et 1992), avait été rappelé par la Warner pour reprendre son rôle dans plusieurs projets DC. Effectivement, le comédien va faire son grand retour dans la peau du Chevalier Noir à l'occasion du film The Flash. Réalisé par Andy Muschietti (les deux films Ça), ce long-métrage qui se concentre sur la fusée de l'univers DC va explorer, au même titre que Spider-Man : No Way Home, le multivers.

Michael Keaton - Batman, le défi ©Warner Bros.

Un moyen pour les producteurs de ramener Ben Affleck dans la peau de Bruce Wayne, mais aussi Michael Keaton qui va incarner une version alternative du justicier masqué dans le DC Extended Universe (DCEU). Barry Allen (Ezra Miller) va voyager dans le multivers et rencontrer des versions alternatives de lui-même, mais aussi de Superman (avec la présence de Supergirl) et donc de Batman. Sauf que depuis quelque temps, le DCEU (qu'on peut appeler maintenant DCU) bat de l'aile. Et depuis l'arrivée de James Gunn et de Peter Safran à la tête de DC Studios, les plans sont en train de changer...

Un projet annulé avant même d'être annoncé

En plus de The Flash, Michael Keaton devait également apparaître en Bruce Wayne dans le film Batgirl. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life), le long-métrage a été violemment annulé par la Warner alors que le tournage était pourtant terminé. Une décision incompréhensible qui a déçu les fans, les deux réalisateurs et la comédienne principale Leslie Grace.

Une occasion manquée de revoir Michael Keaton en Batman. Et visiblement, ce n'était pas le seul projet qui le concernait. En effet, selon Jeff Sneider, qui dirige le podcast The Hot Mic Podcast, un film Batman avec Michael Keaton devait initialement voir le jour, en tant que spin-off de The Flash. Christina Hodson, la scénariste de The Flash, avait apparemment commencé à travailler sur une histoire centrée sur son personnage. Le projet aurait servi de démarrage pour créer une nouvelle temporalité introduite dans le film d'Andy Muschietti. On ne sait pas où en était le développement de ce projet, mais d'après Jeff Sneider, il a été en tout cas annulé.

Un projet Batman Beyond ?

Selon Umberto Gonzalez, journaliste chez The Wrap, ce projet aurait adapté le comic Batman Beyond. Ce dernier se concentre sur une autre version de Batman : un certain Terry McGinnis. Alors que l'intrigue se déroule dans le futur, Terry enquête sur des meurtres qui impliquent les anciens ennemis du Batman originel. Bruce Wayne est lui-aussi de la partie et sert de mentor à Terry McGinnis. D'où la présence de Michael Keaton en Bruce Wayne vieillissant.

Mais comme Batgirl avant lui, ce projet aurait purement été annulé par la Warner. Même si personne du studio n'a encore réagi à ce rapport. Il ne nous reste donc plus qu'une seule chance de retrouver Michael Keaton en Batman, à l'occasion de The Flash, attendu le 21 juin 2023 dans les salles obscures. Croisons les doigts pour que le projet soit maintenu...