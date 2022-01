Battlestar Galactica : des nouvelles du film en préparation

Un film "Battlestar Galactica" est en préparation depuis 2020. Le réalisateur Simon Kinberg derrière le projet donne enfin des nouvelles sur l'avancée de la production.

L'histoire de Battlestar Galactica

Si l'heroic fantasy a eu Game of Thrones, la science-fiction a, elle, eu l'excellente série Battlestar Galactica. Diffusée durant quatre saisons (entre 2004 et 2009), la série créée par Ronald D. Moore, et qui s'inspire de Galactica de 1978, raconte la guerre entre les humains et les Cylons, des robots créés par les humains et qui se sont retournés contre eux. Par ce postulat, Battlestar Galactica rappelle notamment Blade Runner (1982), ou plus récemment la série Westworld (2016).

Battlestar Galactica ©Sky One

Le show se déroule alors dans le Galactica, unique vaisseau militaire en activité après l'attaque dévastatrice des Cylons sur douze colonies humaines. Les réfugiés devront donc partir à la recherche de leur planète d'origine, la Terre, et tenter d'échapper aux Cylons. Parmi les personnages marquants de la série, on retient Starbuck, interprétée par Katee Sackhoff, ou encore l'Amiral William Adama joué par Edward James Olmos. On vous parlait justement de ce que sont devenus les interprètes de Battlestar Galactica dans notre article.

Où en est le projet de film ?

Battlestar Galactica a acquis le statut de série culte. Surtout, son univers riche a été développé à travers des spin-offs ou des BD. Depuis 2020, un projet de film au cinéma est en préparation. Malheureusement, on n'avait pas eu de nouvelles depuis l'annonce. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Simon Kinberg, qui est derrière ce projet, a en effet discuté avec Collider de l'avancée du film.

Nous sommes en train de rencontrer des réalisateurs et nous espérons en trouver un pour commencer à préparer le film cette année. Même en engageant un réalisateur dès maintenant, il faudrait six, neuf mois pour préparer correctement la production. Donc au plus tôt, nous tournerions à la fin de cette année. Mais plus probablement au début de l'année prochaine.

Les fans vont donc devoir se montrer encore bien patient avant de voir quelque chose de concret sur ce film Battlestar Galactica. Néanmoins, il est toujours rassurant de voir que le projet n'est pas abandonné. D'ailleurs, Simon Kinberg a précisé que le film devrait avoir une connexion avec la série reboot en préparation du côté de Peacock, le service de streaming de NBC. Ce qui signifie que du côté de ce nouveau show, les choses avancent également. Reste désormais à attendre sagement...