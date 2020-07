Bird Box 2 est bien en préparation chez Netflix - CinéSéries

Carton absolu sur Netflix, le film "Bird Box" réalisé par Susanne Bier et avec Sandra Bullock en tête d'affiche va voir sa suite, toujours sur la plateforme américaine. Il s'agira d'une adaptation de la suite, toujours écrite par Josh Malerman, déjà parue en version papier : "Malorie."

Malorie : Bird Box 2 arrive sur Netflix

C'est en 2014 que Josh Malerman sort son roman Bird Box. 4 ans après arrivera le film éponyme sur Netflix, qui rencontrera un gros succès. L'intrigue se déroule dans un monde ayant totalement basculé quand une menace imperceptible pousse les gens à se suicider. Pour éviter de sombrer dans la folie, les survivants doivent garder les yeux fermés. Malorie (Sandra Bullock) et ses deux enfants s'élancent dans un voyage difficile, sans se servir de leur vue, pour trouver un nouvel endroit où démarrer une vie plus tranquille. Voyant le succès monstre du film sur la plateforme, Josh Malerman pense qu'il y a de la matière pour imaginer une suite. Le 21 juillet prochain sortira donc ce prolongement, titré Malorie. Lors d'une interview chez Inverse, l'auteur révèle que Netflix est aussi en train de préparer une adaptation de cette suite.

Je ne peux pas en dire trop, mais je peux dire que c'est en développement. Parfois c'est étrange, tout ce secret, mais je joue le jeu.

Qu'attendre de la suite ?

Les plus pressés pourront se jeter sur le roman pour savoir ce qu'il va se passer dans ce second film. Le scénario devrait en reprendre les grandes lignes, en se déroulant deux ans après les événements déjà vus. La mère de famille et ses deux enfants sont dans le refuge qu'ils ont trouvé à la fin mais ils ne seront plus très longtemps à l'abri. Une nouvelle menace va faire son apparition. Des premiers éléments sur le roman dévoilent que Malorie va assister au retour de quelqu'un. L'hypothèse la plus probable est que Tom (Trevante Rhodes), son compagnon qu'elle a laissé derrière elle, revienne.

Comme le titre de cette suite l'indique, c'est Malorie qui sera le vrai centre d'intérêt, et dans une moindre mesure ses enfants. Mais ce qu'on attend le plus, c'est des révélation sur ce mal qui pousse les gens à sombrer dans la folie. Des créatures en seraient à l'origine. Or, le premier volet ne s'embêtait pas avec leur origine et leur fonctionnement, pour nous laisser dans un flou total. C'était d'ailleurs l'une des tares d'un long-métrage pas si bon dans son ensemble. Un autre défaut majeur, que l'on avait pointé dans notre critique, était ce jeu pas si enrichissant sur la temporalité. Les passages dans le passé plombaient plus le rythme qu'autre chose et on aurait apprécié un récit de survie plus franc, comme le premier Sans Un Bruit. Nous verrons si cette suite rattrapera les manqués et se montrera plus efficace. Rien n'indique encore que Susanne Bier sera toujours à la réalisation cette fois.