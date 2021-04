Black Adam : Dwayne Johnson montre sa musculature super-héroïque pour son rôle

Dwayne Johnson ne va plus tarder à entrer dans le costume de Black Adam pour les besoins du film de l'univers DC. La superstar ne prend pas son rôle à la légère et prouve qu'il s'entraîne dur dans une nouvelle image qui met en exergue ses cuisses démesurées.

Black Adam : l'arlésienne se concrétise

Le film Black Adam peut se faire maintenant que Shazam a été introduit au cinéma. Les deux personnages tirés des comics DC sont liés et leur réunion sur grand écran sonne comme une évidence. Le film avec Dwayne Johnson sera passé par un développement tumultueux pendant des années avant d'enfin se mettre sur de bons rails. Jaume Collet-Serra a accepté de se charger de la mise en scène et on sait même que le tournage ne va plus tarder. Tout est mis en place pour que le projet aboutisse enfin. Sa date de sortie a d'ailleurs été planifiée au 29 juillet 2022.

De la patience est encore demandée avant de voir Dwayne Johnson en action dans la peau d'un héros aux pouvoirs proches de ceux de Shazam. Le film ne sera pas uniquement centré sur sa personne puisque la Société de Justice d'Amérique aura sa part d'importance. Une équipe composée d'Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher. Ils seront respectivement campés par Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell et Noah Centineo.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©DC Comics/Warner Bros.

Dwayne Johnson et ses cuisses vous passent le bonjour

La star Dwayne Johnson ne rigole jamais quand il s'agit de peaufiner sa musculature colossale pour ses rôles. Son physique est l'un de ses avantages et il va encore pouvoir mettre en avant sa carrure dans le costume de Black Adam. Le tournage approchant, il nous donne de ses nouvelles sur son compte Instagram. L'acteur apparaît lors d'une séance d'entraînement et clame qu'il est "prêt" pour le film. Chose que l'on veut bien croire, en décembre dernier il s'affichait déjà dans la même situation.

Avec cette allure, Black Adam peut prétendre à avoir les plus grosses cuisses du game. Dwayne Johnson est dans une forme olympique avec des quadriceps qui font la taille d'une tête. Mieux vaut que le costume soit bien ajusté pour qu'il ne se sente pas trop à l'étroit. On se rappelle de cette anecdote quand il est resté bloqué dans une voiture trop petite pour ses larges épaules. Un drôle d'accident qui s'est déroulé durant les prises de vue de Red Notice, le film d'action Netflix prévu cette année.