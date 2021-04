Black Panther 2 : le film dévoile son titre de travail

« Black Panther 2 » n’a pas encore débuté son tournage, mais le film a déjà un titre de travail. Intitulé « Summer Break », ce titre provisoire concernant le futur film du Marvel Cinematic Universe (MCU) peut-il nous révéler quelque chose ?

Black Panther 2 : bientôt le tournage

Toujours réalisé par Ryan Coogler, Black Panther 2 est attendu pour le 6 juillet 2022. Cette suite racontera les nouvelles aventures du Wakanda. Côté casting, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Danai Gurira et Martin Freeman devraient tous reprendre leur rôle respectif. Malheureusement, la production va devoir faire sans Chadwick Boseman, décédé l’été dernier. Marvel Studios a promis que Chadwick Boseman ne serait pas recréé numériquement. Black Panther 2 devra donc justifier l’absence de son personnage au sein de l’intrigue et expliquer de quelle manière T’Challa a disparu.

Un premier titre de travail révélé

La plupart du temps, les titres de travail sont choisis pour être des noms amusants, aléatoires, qui n’ont généralement que très peu ou aucun rapport avec le véritable titre du film. Un moyen d’éviter de trop attirer l’attention des curieux pendant le tournage et plus globalement pendant toute la production du long-métrage. En vrac, de nombreux films du MCU actuellement en production ont reçu des titres de travail assez amusants. Par exemple Thor : Love and Thunder se tourne actuellement sous le nom de The Big Salad , Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se fait appeler Hot Christmas et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania porte le nom de GOAT Rodeo. Mais dans le cas du MCU, il arrive aussi que les titres de travail puissent parfois révéler quelques indices.

Black Panther ©Marvel Studios

Le premier Black Panther avait ainsi comme titre de travail Motherland, qui faisait clairement référence au fait que l’intrigue se déroule au Wakanda, la mère patrie de T’Challa. Quant au titre de travail de Black Panther 2, comme Production Weekly nous l'apprend, il s'agit de Summer Break. Une appellation qui reste très floue et qui peut signifier globalement n’importe quoi., comme une simple référence à l’été et à la période à laquelle sera tournée le film. Très difficile, pour le moment, d’avoir une idée de ce que pourrait donc révéler ce titre de travail. On vous laisse avec ce Summer Break, et à vous de nous proposer vos meilleures théories.