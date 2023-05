Blade : la production du prochain film Marvel est en pause !

L'impact de la grève des scénaristes à Hollywood se fait déjà ressentir. La production de "Blade", prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU), vient d'être arrêtée.

Blade touché par la grève des scénaristes

Voilà plusieurs jours que les scénaristes hollywoodiens se sont mis en grève. Ces derniers souhaitent améliorer leurs conditions de travail et de meilleurs salaires. Le résultat ne s'est pas fait attendre et les studios commencent à payer les conséquences de cet arrêt du travail de la part des scénaristes. Comme on pouvait s'en douter, sans script, des séries, mais également des films, vont prendre du retard. Et c'est le cas pour Blade, l'une des grosses productions à venir du côté de Marvel.

Le blockbuster porté par Mahershala Ali avait déjà vu sa sortie décalée après un changement de réalisateur - Yann Demange est désormais en charge. Mais alors que le tournage devait débuter le mois prochain à Atlanta, on apprend par The Hollywood Reporter que Marvel Studios n'a eu d'autres choix que d'arrêter la production. Nic Pizzolatto (True Detective) avait été engagé pour travailler sur le scénario justement, mais son travail n'avait pas été terminé avant la grève.

La production de Blade est donc en pause, mais reprendra lorsqu'un accord aura été trouvé entre la Writers Guild of America (le syndicat qui représente les scénaristes) et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (qui représente les studios). Il s'agit du premier projet majeur à être officiellement impacté. Et si d'autres suivront certainement dans les prochains jours, ce retard de Blade pourrait avoir des conséquences sur les autres films en développement du Marvel Cinematic Universe (MCU).