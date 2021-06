Blair Witch : un escape game ouvre ses portes à Las Vegas

Envie de vous plonger dans l'ambiance des films "Blair Witch" ? Un escape game ouvre ses portes très prochainement aux États-Unis. Découvrez des premières images et les informations sur cette expérience qui ravira à coup sûr les amateurs de sensations fortes.

Le Projet Blair Witch : un coup de génie

Dans l'histoire du cinéma d'horreur, Le Projet Blair Witch tient une place toute particulière. Tourné avec des moyens réduits (60 000 dollars) et une approche de la mise en scène maline, le film peut se targuer d'être l'un des plus rentables de tous les temps (248.6 millions de dollars au box-office mondial). Il a également participé grandement à la mode des found footages (ces films basés sur de "fausses images vraies") et a été l'un des premiers à se servir d'une promotion virale pour attirer le public.

Hormis tout ça, Le Projet Blair Witch relève du génie dans sa façon d'approcher l'horreur. Les spectateurs sont mis sous tension et effrayés alors que l'on ne voit rien de concrètement horrible à l'écran. L'histoire suit des étudiants en cinéma qui se rendent dans une forêt pour tourner un documentaire sur la sorcière de Blair. En chemin, leur petite escapade va prendre une tournure inquiétante. La réputation du long-métrage n'est plus à faire, même si elle s'est encore renforcée très récemment quand Stephen King a avoué qu'il avait flippé en le regardant.

Un escape game va ouvrir à Las Vegas

Les fans du film et de l'univers en général vont pouvoir prendre part à une expérience extraordinaire. Lionsgate s'est associé à la firme Egan Escape Productions pour ouvrir dès cet été un escape game Blair Witch. Pour le tester, il faudra faire du chemin depuis la France et se rendre à Las Vegas, là où se trouve déjà The Official SAW Escape: Las Vegas.

Des premiers éléments ont été révélés sur la forme que prendra l'escape game. Ainsi, les visiteurs seront transportés dans une reconstitution du village de Burkittsville. Celui qui servait de cadre au film original ainsi qu'à la suite réalisée par Adam Wingard sortie en 2016. Ils devront ensuite échapper à plusieurs pièges tendus par la sorcière de Blair et résoudre des énigmes. Forcément, il sera aussi question d'un passage par la forêt. Des premières images à découvrir ci-dessous permettent d'avoir un aperçu de l'expérience. Préparez vos nerfs, parce qu'ils seront mis à rude épreuve !

Escape Blair Witch ©Egan Escape Productions