Blanche Neige est de retour en live action dans la première bande-annonce du remake de Disney

Nouveau remake en live action d’un classique de l’animation de Disney, "Blanche Neige" se dévoile avec un premier trailer. Rachel Zegler y pousse la chansonnette et Gal Gadot y apparait pour la première fois dans le costume de la Reine.

Blanche Neige, le nouveau remake en live action signé Disney

Depuis maintenant de nombreuses années, Disney revisite bon nombre de ses classiques d’animation sous la forme de remakes en live action. Dans cette optique, Blanche Neige nous proposera une nouvelle version de l’histoire de la princesse jalousée par sa belle-mère et abandonnée dans la forêt. Blanche Neige a été réalisée par Marc Webb. Ce dernier a adapté un script écrit par Erin Cressida Wilson ainsi que l’une des scénaristes, réalisatrices et actrices les plus en vue du moment : Greta Gerwig. Rachel Zegler a été choisie pour incarner la princesse au centre de l’histoire. Face à elle, Gal Gadot a décroché le rôle de la Reine.

Rachel Zegler chante dans les premières images

Disney a partagé la première bande-annonce de Blanche Neige. On y voit la princesse jouée par Rachel Zegler vivant heureuse dans la forêt. Ces images nous donnent aussi l’occasion de voir pour la première fois Gal Gadot dans le costume de la Reine. La fin du trailer montre également le fameux moment où la sorcière donne une pomme à l’héroïne.

Gal Gadot - Blanche Neige ©Disney

Comme le montrent ces images, le film de Marc Webb sera une comédie musicale. Rachel Zegler n’est pas étrangère à ce genre, puisque l’actrice a été révélée pour son rôle dans West Side Story. En revanche, cet aspect du film a offert un nouveau challenge à Gal Gadot, comme l’actrice l’avait expliqué en août 2023.

Le long-métrage sera dévoilé l’année prochaine

Pour rappel, la première photo de Blanche Neige avait provoqué les critiques de certains internautes. Ceux-ci avaient reproché le choix de créer numériquement les Sept Nains, personnages majeurs de l’histoire, plutôt que de choisir des comédiens pour les jouer. On verra si les réactions à la bande-annonce du film seront plus positives.

Blanche Neige sortira au cinéma en France le 19 mars 2025.