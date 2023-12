Les blockbusters les plus attendus au cinéma en 2024

Chaque jour de la semaine, découvrez les films qui sortiront dans les salles de cinéma en 2024. On commence avec les blockbusters. Au programme, des films de super-héros, mais également des suites importantes.

L'année 2024 commencera fort

En 2024, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'avoir un des blockbusters de l'année. En effet, alors qu'il était un temps prévu pour 2023, Dune 2 a été repoussé au 28 février 2024. Une décision prise suite à la grève des acteurs et des actrices à Hollywood qui empêchait alors aux stars du film de faire la moindre promotion. C'est donc dans un souci de rentabilité que Warner Bros. a déplacé le film de Denis Villeuneuve à cette date. Rappelons que le premier opus avec engrangé plus de 400 millions de dollars de recettes dans le monde, et qu'un troisième film est déjà en préparation.

Dune 2 ©Warner Bros.

On est également curieux de voir ce que donnera Argylle, le nouveau film de Matthew Vaughn avec un casting grandiose, prévu pour le 31 janvier en France. Mais après cela, en dépit des sorties de Madame Web (14 février) ou Godzilla x Kong (10 avril), c'est au mois de mai qu'on trouvera deux autres grosses attentes. À moins que les dates ne changent, on aura droit la même semaine du 22 mai à deux films post-apocalyptiques avec Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, suite de la trilogie La Planète des Singes. Si on reste un peu sceptique sur l'aspect visuel de Furiosa, la bande-annonce La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume a, elle, vraiment impressionné.

Les super-héros reviendront durant l'été

L'été 2024 sera ensuite bien chargé. Deadpool 3 (24 juillet), l'unique film de super-héros Marvel devrait attirer le public en masse tant les fans ont réclamé pendant des années une réunion de Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Du côté de la "concurrence", Sony Pictures sortira le 28 août Kraven le chasseur, pour continuer de développer son univers étendu, avant que n'arrive Venom 3 le 6 novembre. Warner Bros. et DC auront, eux aussi, un titre important, bien que moins super-héroïque, avec Joker Folie à deux, porté par Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Le premier film était sorti en 2019 et avait été un succès monstre avec plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Kraven le chasseur ©Sony Pictures

Enfin, deux suites inattendues viendront conclure les derniers mois de 2024 : Beetlejuice 2 (11 septembre) et Gladiator 2 (20 novembre). Le premier verra Michael Keaton et Winona Ryder reprendre leurs rôles, tandis que Jenna Ortega portera cette nouvelle aventure, dont quelques détails ont été révélés. Pour le second, il faudra s'attendre encore à un spectacle impressionnant de Ridley Scott avec Paul Mescal dans le rôle principal.

La liste des blockbusters attendus en 2024

