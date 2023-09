Beetlejuice 2 : de nouveaux détails sur l’intrigue de la suite

Quatre ans après la sortie de "Dumbo", Tim Burton prépare "Beetlejuice 2", la suite de son deuxième long-métrage. Et le directeur de la photographie du film s’est exprimé sur son intrigue.

Tim Burton à l’œuvre sur Beetlejuice 2

Sorti en 1988, Beetlejuice a été le premier gros carton de Tim Burton. Le film racontait l’histoire d’un couple de fantômes qui souhaite déloger les habitants de sa nouvelle maison, et fait pour cela appel à un célèbre bio-exorciste. Le long-métrage a permis à son réalisateur d’imposer son style si particulier. Et de se faire une place de choix parmi les cinéastes de sa génération.

Beetlejuice ©Warner Bros.

Depuis sa sortie, Beetlejuice est devenu culte. Et son réalisateur a décidé de replonger dans le monde qu’il a créé il y a maintenant plus de trente-cinq ans. En mai dernier, Warner Bros a officialisé le lancement d’une suite. Depuis, nous avons eu des informations sur son casting. On sait par exemple que Monica Bellucci a rejoint une distribution déjà bien fournie. Mais on n’avait pas encore de détails consistants sur l’intrigue du long-métrage. Toutefois, cela vient de changer.

Les relations familiales au centre de l’intrigue

À l’occasion de la sortie de Mystère à Venise, sur lequel il a également travaillé, le directeur de la photographie de Beetlejuice 2, Haris Zambarloukos, a récemment donné une interview à The Wrap. Il y a évoqué le nouveau film de Burton. Et, s’il ne s’est pas trop étendu sur le sujet, il a révélé que l’intrigue du long-métrage s’intéressait surtout aux relations familiales entre certains des membres de la famille Deetz :

En son cœur, Beetlejuice est une histoire sur une famille. Et trente ans plus tard, on explore quelles sont les complexités de la condition humaine pour garder une unité familiale pendant tout ce temps dans le monde le plus fou possible. C’est comme ça que je choisis mes projets. Cette connexion humaine est toujours au premier plan pour moi.

Pour rappel, Winona Ryder reprend le rôle de Lydia Deetz dans Beetlejuice 2. Et elle est cette fois accompagnée de sa fille, dont on ne connaît pas encore le prénom. Après avoir collaboré avec Burton sur Mercredi, c’est Jenna Ortega qui a été choisie pour ce rôle. On peut donc s’attendre à ce que la relation entre la mère et sa fille occupe une place importante dans l’intrigue du long-métrage.

Le film sera-t-il reporté ?

Pour le moment, la sortie de Beetlejuice 2 est prévue pour le 4 septembre 2024. Mais elle pourrait être repoussée. Car, comme pour la majorité des films produits par des studios hollywoodiens, le tournage du nouveau long-métrage de Burton est actuellement en pause due à la grève qui secoue l’industrie du cinéma américaine. En fonction de la durée de celle-ci, Beetlejuice 2 pourrait donc avoir une nouvelle date de sortie.