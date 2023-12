Ryan Reynolds bientôt de retour dans une nouvelle comédie

Avant de le revoir dans son costume de Deadpool, Ryan Reynolds parlera aux amis imaginaires des gens qui l'entourent dans "Blue & Compagnie", réalisé par John Krasinski. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Une comédie familiale pour Ryan Reynolds

Changement de registre pour John Krasinski après ses deux films Sans un bruit. Sa nouvelle réalisation s'appelle Blue & Compagnie et verra le retour de Ryan Reynolds dans un premier rôle d'envergure depuis Adam à travers le temps en 2022. En 2024, en plus de Deadpool 3, Ryan Reynolds sera donc cet homme capable de voir et parler avec les amis imaginaires que les gens ont abandonnés en grandissant dans Blue & Compagnie.

Il va transmettre ce don à sa fille, Bea, dans un divertissement familial qui mêle prise de vues réelles et animation, avec des amis imaginaires qui ont des airs de Monstres & Cie ou encore Toy Story.

Ryan Reynolds - Blue & Compagnie ©Paramount Pictures

Un casting vocal impressionnant

Autour de la star du film, un double casting. Le casting"physique", avec notamment John Krasinski lui-même, Cailey Fleming et Fiona Shaw. Et le casting vocal, avec une pluie d'acteurs et d'actrices talentueuses pour donner voix aux amis imaginaires : Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Matt Damon et Emily Blunt, Maya Rudolph et Sam Rockwell, et la liste est encore longue.

Steve Carell prête sa voix à "Blue", un ami imaginaire géant qui a un air très prononcé de "Sulli" dans Monstres & Cie, et semble être l'ami imaginaire du personnage incarné par Ryan Reynolds.

Les images de la bande-annonce dévoilée aujourd'hui annoncent un programme mélangeant l'humour pince-sans-rire du comédien et un monde enfantin où la créativité devrait réserver quelques belles surprises. Une ambitieuse comédie familiale qui devrait donc présenter son lot d'aventures et de péripéties en tous genres, ainsi que l'invitation sympathique pour chaque spectateur de se reconnecter à son enfance.

Blue & Compagnie est attendu dans les cinémas français le 15 mai 2024 au cinéma. Ryan Reynolds retrouvera ensuite son ami non-imaginaire et collègue Hugh Jackman pour Deadpool 3, attendu dans les salles le 24 juillet 2024.