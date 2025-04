Box-office : le film Minecraft en route pour une étape marquante

Suite à son démarrage record, "Minecraft" continue d’engranger au box-office mondial. Il se rapproche désormais d’une barre très prestigieuse, que très peu de films parviennent à franchir.

Minecraft prêt à franchir un seuil très prestigieux

Contre toute attente, Minecraft est un énorme succès au box-office. Avant sa sortie, le film réalisé par Jared Hess ne partait clairement pas favori pour être l’un des plus gros cartons du moment. Car il avait été très durement critiqué par de nombreux fans à la sortie de sa première bande-annonce. Malgré cela, il a réussi un très gros démarrage dans les salles.

Quelques jours après sa sortie, Minecraft avait déjà récolté 301 millions de dollars dans le monde ! En amassant 157 millions en un seul week-end en Amérique du Nord, il a même largement battu le record du meilleur démarrage pour un film adapté d’un jeu vidéo. Désormais, il poursuit son avancée, et se rapproche d’une étape majeure.

En route vers le milliard de recettes !

Minecraft vient de passer son troisième week-end dans les salles. Selon Variety, le film a ajouté un énorme 100 millions de dollars à son total de recettes durant ce week-end de Pâques ! Désormais, il a récolté en tout 720,8 millions de dollars dans le monde.

Avec un tel total, Minecraft se dirige tout droit vers une barre symbolique réservée à une minorité de films. Ainsi, il est en route pour le milliard de dollars de recettes dans le monde. Le long-métrage de Jared Hess deviendrait ainsi le premier de l’année à franchir ce pallier. Le dernier film en live action en date à l’avoir fait est Barbie, en 2023

La suite se prépare déjà

Si grimper sur la première marche de ce classement s’annonce difficile, Minecraft est même en course pour devenir le film adapté d’un jeu vidéo ayant récolté le plus d’argent dans le monde. Pour le moment, Super Mario Bros. détient ce titre. Comme le montrent les chiffres de Box Office Mojo, le long-métrage sorti en 2023 a cumulé plus d’1 milliard et 360 millions de dollars dans le monde.

La popularité de Minecraft a quoi qu’il en soit déclenché le lancement d’une suite. Comme expliqué il y a quelques jours, deux des patrons de Warner ont confirmé qu’un deuxième film se préparait. On ne connait pas encore de détail sur ce futur film. Mais il ne devrait pas sortir avant 2027.