Ce soir à la TV : Brad Pitt affronte des assassins dans ce film d'action du réalisateur de John Wick

Ce soir TF1 diffuse "Bullet Train" avec Brad Pitt dans le rôle d'un tueur nommé Coccinelle. Le film a été un succès en salles, puis sur Prime Video lors de sa mise en ligne sur la plateforme de streaming.

Bullet Train : Brad Pitt, un assassin pas comme les autres

Brad Pitt est de ces acteurs dont l'aura influe sur les rôles. Mettre ce comédien dans une tenue ringarde ou le faire jouer un personnage maladroit permet de décupler l'effet humoristique. Comme dans Burn After Reading (2008), avec ce look improbable de Brad Pitt. Ou dans Bullet Train (2022), dans lequel la star apparaît avec un bob sur la tête et de grosses lunettes de vue. Sans oublier le nom de code de son personnage : Coccinelle. Une combinaison qui rend l'assassin qu'il interprète dans le film tout de suite sympathique car difficile à prendre au sérieux. D'autant plus lorsqu'on apprend qu'il est extrêmement malchanceux et qu'il serait responsable malgré lui de la mort d'innocents à chacune de ses missions.

C'est donc à contrecœur qu'il accepte une nouvelle mission, présentée comme une simple livraison d'une mallette, qu'il doit récupérer dans un train. Bien sûr, les choses ne seront pas si faciles. Puisque dans ce même train se trouvent d'autres tueurs qui ont, soit également un contrat sur cette mallette, soit l'envie de se venger de Coccinelle. Son trajet entre Tokyo et Morioka s'annonce donc mortel.

Bullet Train ©Sony Pictures Releasing France

La présence de Brad Pitt est le premier intérêt de Bullet Train. L'acteur est particulièrement amusant dans son style négligé qui donne l'impression qu'il n'est pas du tout professionnel. Mais le film bénéficie aussi d'autres visages connus, parmis lesquels Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Zazie Beetz, Hiroyuki Sanada ou encore Sandra Bullock, qui communique à distance avec Coccinelle. L'action proposée par David Leitch (saga John Wick) est quant à elle parfois un peu bordélique, mais l'ensemble reste plaisant (voir notre critique).

Un succès sur tous les écrans

À sa sortie en salles en août 2022, Bullet Train n'a pas eu de mal à assurer sa rentabilité. Réalisé avec un budget d'environ 85 millions de dollars, le long-métrage a récolté quasiment 240 millions de recettes dans le monde. En France, il avait cumulé plus d'1,5 million d'entrées. Et il n'y a pas qu'au cinéma que le film de David Leitch a attiré du monde. Deux ans après son exploitation en salles, Bullet Train a cartonné sur Prime Video. Un succès qui a dû faire plaisir avant tout à Aaron Taylor-Johnson, qui a donné de sa personne sur le tournage. En effet, l'acteur s'est blessé à la main en filmant une séquence de combat, et s'est même évanoui. Si à cet instant le comédien n'était pas ravi, il a donc pu se consoler par la suite en voyant le joli score de Bullet Train.