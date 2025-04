Brad Pitt prépare un nouveau film avec ce réalisateur prestigieux

Le réalisateur derrière deux des films les plus remarqués de ces dernières années va diriger Brad Pitt pour son nouveau long-métrage, qui adaptera un livre de Tim Winton.

Brad Pitt va tourner avec Edward Berger

Voilà une association qui promet. Le journaliste de Deadline Justin Kroll nous apprend que Brad Pitt va faire équipe avec un prestigieux réalisateur pour un nouveau long-métrage : Edward Berger. Le cinéaste allemand a fait forte impression avec À l’Ouest rien de nouveau, sorti en 2022 sur Netflix. Il a ensuite confirmé avec son nouveau long-métrage sorti l’année dernière, Conclave. Celui-ci était même un sérieux candidat pour décrocher l’Oscar du meilleur film.

Brad Pitt va donc tourner devant la caméra de l’un des cinéastes les plus en vogue à Hollywood. Ensemble, les deux hommes vont porter à l’écran un livre écrit par Tim Winton et publié en 1994. À savoir The Riders. David Kajganich aura la tâche de l’adapter en écrivant le scénario du film.

Une adaptation de The Riders

The Riders suit un homme australien du nom de Fred Scully. Alors qu’il a prévu avec sa femme Jennifer de déménager en Irlande, il se rend dans le pays en avance et attend donc Jennifer et leur fille de sept ans, Billy, à la date prévue. Mais seule cette dernière sort de l’avion. Traumatisée, elle est incapable de dire à son père pourquoi sa mère n’est pas avec elle…

Brad Pitt incarnera le principal personnage de l’histoire, Fred Scully. Toujours selon Deadline, le tournage de The Riders devrait commencer début 2026. Et il devrait prendre place à plusieurs endroits en Europe, imitant ainsi l’histoire du livre sur lequel il sera basé. Le film n’a pas encore de date de sortie, mais pourrait donc être prêt pour fin 2026 ou début 2027.

L’acteur continue de remplir son calendrier

Brad Pitt enchaîne donc les projets. Car le célèbre acteur a plusieurs films dans les cartons. Selon Deadline, il devrait d’abord filmer la suite de Once Upon a Time… in Hollywood, qui sera réalisée par David Fincher. Ce long-métrage aurait d’ailleurs désormais un titre : The Continuing Adventures of Cliff Booth. Le comédien va également retrouver David Ayer pour Heart of the Beast, un survival qui a été annoncé en janvier dernier.

Avant cela, l’interprète de Rusty dans la trilogie Ocean’s sera de retour à l’écran dans moins de deux mois. On pourra le voir dans F1, le nouveau film de Joseph Koskinski qui devrait nous offrir des scènes de courses ultra spectaculaires. Il sortira le 25 juin prochain dans les cinémas français.