David Fincher et Brad Pitt se retrouvent pour un film, et c’est une énorme surprise

David Fincher va bel et bien retrouver Brad Pitt. Mais ce ne sera pas pour "World War Z 2". Il va plutôt s’attaquer à un film surprenant, et adapter un scénario écrit par Quentin Tarantino.

David Fincher va réaliser la suite de Once Upon a Time… in Hollywood !

Il y a peu, nous vous relayions la nouvelle de la très probable quatrième collaboration entre David Fincher et Brad Pitt. Nous vous expliquions que ce nouveau film serait la suite d’un long-métrage dans lequel était déjà apparu l’acteur, mais qui n’avait pas été réalisé par le cinéaste. Nous avions spéculé qu’il pourrait s’agir de World War Z 2, qui a longtemps été la source de rumeurs. Mais le célèbre réalisateur va finalement se pencher sur un film bien plus surprenant.

The Playlist nous apprend aujourd’hui que David Fincher va réaliser la suite de Once Upon a Time… in Hollywood ! Il va donc succéder à Quentin Tarantino, qui avait dirigé le long-métrage sorti en 2019 et qui l’aurait lui-même approché pour lui proposer la réalisation de ce nouveau film.

Un scénario écrit par Quentin Tarantino

Quentin Tarantino reste largement impliqué sur le projet. Car c’est lui qui a écrit le scénario de ce futur film. Selon The Playlist, il s’agit du script qui devait au départ donner lieu à The Movie Critic, le film que QT a finalement abandonné. Ce dernier a continué de développer le scénario jusqu’à arriver au résultat qui donnera donc Once Upon a Time… in Hollywood 2. L’histoire qu’il a imaginée est pour le moment inconnue. Mais elle devrait donc cette fois se concentrer sur le personnage joué par Brad Pitt, Cliff Booth.

The Playlist affirme toutefois que Leonardo DiCaprio ne devrait pas reprendre son rôle de Rick Dalton. Mais sur son site TheInSneider, le journaliste Jeff Sneider, généralement bien informé, assure que l’acteur pourrait bel et bien revenir, même s’il hésite à l’heure actuelle car il n’aurait qu’un petit rôle dans le film. On suivra donc avec attention la situation. De son côté, Margot Robbie a fait savoir qu’elle est prête à revenir si besoin.

Une sortie dès l’année prochaine ?

Le projet semble avancer rapidement. Car The Playlist affirme que le plan est de tourner ce nouveau film dès cet été. Si cela se concrétise, Once Upon a Time… in Hollywood devrait donc être prêt à sortir dès 2026. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le film ne sortira toutefois pas dans les salles. Il fait partie de l’accord entre David Fincher et Netflix, et sera donc à voir sur la plateforme.

Pour rappel, le réalisateur prépare également d’autres projets avec Netflix. Il développe une version américaine de Squid Game, et est toujours attaché à une série préquel de Chinatown et à un western intitulé Bitterroot. The Playlist assure aussi qu’il travaille sur un autre projet secret avec la scénariste de Gone Girl, Gillian Flynn.