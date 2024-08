Cette star de X-Men 2 critique durement Deadpool & Wolverine

Depuis que la série "Succession" a fait de Brian Cox une star planétaire, l'acteur britannique s'amuse à passer le cinéma et certains de ses confrères à la sulfateuse. Cette fois-ci c'est le genre super-héroïque et "Deadpool & Wolverine" qui en prennent pour leur grade.

Brian Cox continue de distribuer les mauvais points

L'acteur britannique Brian Cox ne rate jamais une occasion de dire ce qu'il pense, surtout quand il s'agit de balancer des tacles et des piques au reste de la profession. Ainsi, que ce soit concernant le talent de Johnny Depp, la performance de Joaquin Phoenix dans Napoléon ou encore la méthode de jeu de son partenaire dans Succession Jeremy Strong, Brian Cox n'y va jamais par quatre chemins. On ne sait pour autant pas vraiment si cette attitude n'est que sincérité, ou si l'acteur s'amuse à brouiller les frontières avec son personnage de chef de famille intransigeant et irascible de Succession, qui lui a fait atteindre son pic de notoriété.

Succession ©HBO

"Le cinéma est dans une très mauvaise situation"

Tout récemment, c'est sur l'état du cinéma en général et sur le film Deadpool & Wolverine que Brian Cox s'est donc exprimé, dans une prise de parole au Festival international du film d'Edimbourg. Comme rapporté par The Hollywood Reporter, il a ainsi lancé :

Je pense que le cinéma est dans une très mauvaise situation. Je pense qu'il a perdu sa place (par rapport à la TV, ndlr), en partie à cause de la démesure prétentieuse de Marvel, DC, tous ces trucs-là. Et, en réalité, je pense que c'est en train d'imploser. On est en train de perdre le fil.

Brian Cox précise ensuite que, de son point de vue d'acteur, ce genre super-héroïque n'a plus vraiment de valeur autre que de faire de l'argent au box-office. "Quand on sait que Hugh Jackman peut faire mieux que ça, Ryan Reynolds... Ils choisissent cette voie, celle du box-office. Et ils rapportent beaucoup d'argent. Donc il n'y a rien à redire."

Une position à contre-courant de l'avis majoritaire, qui a salué Deadpool & Wolverine notamment pour son approche différente de la recette du MCU. Mais des propos aussi notables par le fait que Brian Cox a une relation particulière à Wolverine. En effet, il était en 2003 au casting de X-Men 2 dans le rôle du Colonel William Stryker, ennemi des X-Men et à l'origine de l'intégration d'adamantium au squelette de Wolverine. Un rôle important dans l'univers des X-Men et le destin de Wolverine, que Brian Cox explique, non sans humour, fréquemment "oublier"...