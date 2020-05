Bright 2 : un réalisateur français pour diriger la suite ?

Loin d'être l'une des meilleures réussites artistiques de Netflix, le premier "Bright" a donné satisfaction sur le plan des audiences. Une suite est annoncée depuis 2018 sans que rien n'avance. Un réalisateur français serait maintenant sur le point de prendre la direction du film.

Netflix opte pour plusieurs approches pour enrichir son catalogue de titres exclusifs. La plateforme tente d'attirer les auteurs mais veut aussi avoir une certaine reconnaissance populaire. Avant que Tyler Rake ou 6 Underground ne tapent des records d'audience, le Bright de David Ayer avait fait fort en cumulant dans les 60 millions de vues. Un succès immédiat qui a très vite donné envie à la firme de lancer une suite. Elle est sur les rails depuis deux ans mais quelque chose semble coincer. Pourtant, après un succès de cette taille, tout devrait vite s'enchaîner pour continuer d'en profiter. Il paraîtrait que l'agenda très chargé de Will Smith bloque le projet. Mais, que ceux qui ont aimé le premier se rassurent : Bright 2 est toujours prévu. David Ayer confirmait en début d'année que c'était le cas et, aujourd'hui, un rapport de Deadline annonce qu'un réalisateur serait sur le point de prendre les commandes.

Changement de réalisateur pour Bright 2

Pas de David Ayer pour revenir derrière la caméra (il reste néanmoins impliqué au scénario), trop occupé par son remake des Douze Salopards et par d'autres projets. Pour le remplacer sur Bright 2, Netflix serait en négociations avancées avec le français Louis Leterrier. Né chez nous dans la galaxie Luc Besson, il a fait son trou aux USA en menant L'Incroyable Hulk, Le Choc des Titans ou encore Insaisissables. Habitué à l'industrie américaine, il sort d'une expérience avec Netflix sur la série Dark Crystal. C'est suite à ça qu'il profite sûrement de cette bonne entente avec la plateforme pour remettre le couvert. Cependant, rien n'est signé officiellement donc tout peut encore arriver.

En reprenant un pitch à la Futur Immédiat Los Angeles 1991, Bright se déroule dans un monde où les créatures fantastiques se sont faites une place dans notre société. Un flic incarné par Will Smith va devoir former un duo avec Nick (Joel Edgerton), qui est un orc. Cette collaboration va mettre en évidence les soucis de racisme à l'encontre des créatures fantastiques et lancer les deux collègues dans une aventure explosive. Les deux acteurs sont attendus pour participer à cette suite mais il demeure impossible d'en dire plus sur la teneur de l'intrigue.