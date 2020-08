Bullet Train : Joey King (The Kissing Booth) face à Brad Pitt

Après avoir fait un carton avec "The Kissing Booth", Joey King devrait poursuivre sur sa lancée en donnant la réplique à Brad Pitt dans le film d’action "Bullet Train". Celui-ci n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera Bullet Train ?

Bullet Train sera basé sur le roman de l’auteur japonais Kōtarō Isaka, Maria Beetle, sorti en 2010, mais qui sera seulement publié en anglais plus tard cette année. L’histoire s’intéresse à cinq assassins qui embarquent tous à bord du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais connu en anglais sous le nom de "Bullet Train". Pendant le voyage, ils découvrent la présence de chacun à bord, et se rendent compte que leurs missions pourraient être liées. La question devient alors : qui arrivera à sortir du train vivant, et qu’est-ce qui attend les assassins à la station terminale ?

Bullet Train sera réalisé par le spécialiste des films d’action David Leitch, qui déjà signé John Wick avec Chad Stahelski, puis Atomic Blonde, Deadpool 2 et Hobbs & Shaw. Leitch supervisera aussi le scénario, qui sera écrit par Zak Olkiewicz.

Joey King en négociations pour rejoindre Brad Pitt dans Bullet Train pour son premier rôle d’action

Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, Brad Pitt sera la star de Bullet Train. Et le projet avance bien, puisque Joey King, connue pour son rôle d’Elle Evans dans The Kissing Booth, devrait bientôt signer. Selon les sources de Deadline, qui a sorti l’information, King, actuellement en négociations, devrait y jouer l’un de quatre personnages principaux qui donneront la réplique à Brad Pitt. L’actrice devrait être la seule femme du groupe, dans ce qui sera son rôle le plus chargé en action jusqu’à maintenant.

Les producteurs de Bullet Train espèrent pouvoir commencer à tourner le film au printemps prochain à Los Angeles. Si tel est le cas, on peut espérer pourvoir le découvrir durant la deuxième partie de l’année prochaine en salles.

Bullet Train, pas le seul projet à venir pour Joey King

La jeune actrice est en vogue, puisque The Kissing Booth 2 vient de sortir sur Netflix, et un troisième film, qui a déjà été tourné, est d’ores-et-déjà prévu pour l’année prochaine. Elle a également été nominée aux Emmy l’année dernière pour son rôle de Gypsy dans la série Hulu The Act. Elle apparaîtra aussi prochainement dans la série Spark Of Light et le film The In Between. Autant dire que les fans de l’actrice vont être servis dans les prochaines années, puisque Bullet Train n’est que l’un de ses nombreux projets à venir.