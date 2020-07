Bullet Train : Brad Pitt sera la star du nouveau film d'action du réalisateur d'Atomic Blonde - CinéSéries

La star internationale Brad Pitt va vraisemblablement rejoindre le casting de "Bullet Train", le prochain film de David Leitch. Il s'agit d'une adaptation du roman japonais populaire "Maria Beetle".

C'est quoi Bullet Train ?

Bullet Train est basé sur le roman japonais populaire Maria Beetle d'Isaka Kotaro publié en 2010. L'histoire raconte le destin de cinq assassins qui se retrouvent dans un train à grande vitesse qui se déplace de Tokyo à Morioka. Le véhicule ne fait que de très rares arrêts entre les deux destinations. Ils découvrent que leurs missions ne sont pas indépendantes les unes des autres. La question est simple : qui sortira vivant de ce train ? Le cinéaste David Leitch, notamment célèbre pour sa participation au premier John Wick et pour avoir mis en scène Atomic Blonde et Hobbs & Shaw, va s'occuper de la réalisation de Bullet Train. Il supervise déjà le scénario en compagnie de Zak Olkewicz.

Brad Pitt rejoint le casting

On ne sait pour le moment pratiquement rien de ce projet. Pour autant, d'après Deadline, il se murmure que Brad Pitt devrait rejoindre le casting du film. Sans être officiellement confirmé, l'acteur culte récemment vu dans Once Upon a Time in Hollywood devrait jouer dans Bullet Train. Brad Pitt et David Leitch se connaissent très bien et depuis de nombreuses années. David Leitch a été la doublure cascade de Brad Pitt sur de nombreux films. Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage de Fight Club et leurs routes se sont souvent croisées par la suite. David Leitch a d'ailleurs fait appel à Brad Pitt sur le tournage de Deadpool 2. Le comédien apparaît le temps d'un court caméo humoristique mémorable dans la peau du fantôme. Bullet Train sera l'occasion pour les deux artistes de travailler une nouvelle fois ensemble.

Outre la production de Bullet Train, le cinéaste a quelques autres projets sur le feu. Il va notamment s'occuper de l'adaptation de la série culte Kung Fu de Bruce Lee. Il va également développer Atomic Blonde 2 pour Netflix, même si on ne sait pas encore s'il va s'occuper de la réalisation. Enfin, David Leitch officie sur Matrix 4 comme directeur des chorégraphies sur certaines séquences d'action. Un avenir radieux pour cet ancien cascadeur devenu réalisateur. En effet, David Leitch a débuté sa carrière comme cascadeur. Il est par la suite devenu directeur des chorégraphies avant d'évoluer vers la réalisation. C'est en 2014 grâce à John Wick qu'il a réalisé avec son collègue et ami Chad Stahelski, qu'il est devenu célèbre.

Bullet Train n'a pas encore de date de sortie ni même de date de tournage.