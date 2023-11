Canal+ : les nouveautés de décembre sont là avec du très grand cinéma

Les cinéphiles vont être gâtés par Canal+ au mois de décembre 2023 avec une flopée de nouveaux films récents à rattraper d'urgence, qu'ils soient français ou américains, il y a l'embarras du choix ! Découvrez le calendrier complet ci-dessous.

Canal+ dévoile son programme de décembre : il y a du lourd

Après un mois de novembre déjà bien fourni côté nouveautés, Canal+ met les bouchées doubles en ce dernier mois de l'année 2023. En effet, de nombreux films récents vont faire leur apparition sur la plateforme, pour le plus grand plaisir des abonnés cinéphiles.

Et ça commence dès le 5 décembre avec l'arrivée du thriller psychologique L'Amour et les forêts de Valérie Donzelli, avec Virginie Efira et Melvil Poupaud. Dans ce film adapté du roman éponyme d'Eric Reinhardt paru en 2014, il est question d'emprise mentale : celle de Grégoire, manipulateur à l'extrême, sur sa femme, Blanche, qui sombre peu à peu. Un film à rattraper de toute urgence si vous ne l'avez pas vu au cinéma.

Le 8 décembre, c'est le blockbuster Transformers : Rise of the Beasts qui sera disponible sur Canal+. Ce nouveau film de la saga se déroule dans les années 1990 à New York et suit une nouvelle faction des Transformers, les Maximals, qui se joignent aux Autobots, pour combattre les Decepticons.

On pourra ensuite découvrir le live action La Petite Sirène, adapté du dessin-animé culte de Disney, le 9 décembre. Dans cette nouvelle adaptation, Ariel est incarnée par Halle Bailey, et Ursula par Melissa McCarthy. Si la trame de l'histoire est la même que celle du dessin animé original, Rob Marshall, le réalisateur, a tout de même apporté quelques modifications pour en faire une version plus moderne.

Côté blockbusters récents, on pourra également découvrir sur Canal+ en décembre Spider-Man : Accross the Spider-Verse, Fast & Furious X, ou encore Les Gardiens de la Galaxie vol.3.

Le calendrier complet des nouveautés