Canal+ : toutes les nouveautés attendues en mai avec un énorme film récent

Découvrez quels films récents arrivent sur Canal+ en ce mois de mai 2024. Et comme d'habitude : les cinéphiles vont être gâtés, avec l'arrivée du dernier film de Ridley Scott, l'impressionnant biopic sur Napoléon, porté par Joaquin Phoenix.

Canal+ : des gros films récents attendus en mai

Alors que le mois d'avril 2024 sur Canal+ avait déjà été très généreux avec les cinéphiles, en proposant notamment Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, le mois de mai 2024, qui rime avec Festival de Cannes, sera également riche en nouveautés cinématographiques. Ainsi, les abonnés pourront déjà découvrir Napoléon de Ridley Scott, sorti en salles au mois de novembre dernier et porté par Joaquin Phoenix.

Dans ce biopic historique au budget conséquent de 200 millions de dollars, Ridley Scott offre une vision épique de la vie de l'Empereur Napoléon Bonaparte, en retraçant son ascension fulgurante et sa chute tragique. Cette fresque spectaculaire met en lumière le parcours militaire et politique de Napoléon, tout en explorant ses relations tumultueuses avec Joséphine, l'amour de sa vie, incarnée par Vanessa Kirby.

Parmi les autres films attendus en mai sur Canal+ on peut également citer La Passion de Dodin Bouffant, sorti au cinéma en novembre dernier et prix de la mise en scène remis au réalisateur Tran Anh Hung lors du Festival de Cannes 2023.

Porté par Juliette Binoche et Benoît Magimel, le film raconte l'histoire de Dodin Bouffant, un fin gourmet et gastronome émérite, et de sa relation avec Eugénie, sa cuisinière et collaboratrice dévouée depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils ont perfectionné l'art de la cuisine et de la gastronomie, en explorant et en créant de nombreux plats raffinés. Leur relation dépasse celle de simples collègues, car au fil des années, une complicité profonde s'est développée entre eux, à la fois dans leur travail et dans leur vie personnelle.

Un blockbuster Marvel et de la comédie également attendus

Parmi les autres nouveautés ciné attendues sur Canal+ en ce mois de mai 2024, on peut également citer The Marvels, la suite de Captain Marvel, qui avait été une grosse déception au box-office pour Disney. Le film se concentre sur les aventures de trois super-héroïnes de l'univers Marvel : Carol Danvers (alias Captain Marvel), Monica Rambeau et Kamala Khan (alias Ms. Marvel).

L'histoire commence lorsque Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan se retrouvent connectées de manière inattendue. Chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs, elles échangent de place les unes avec les autres, ce qui les oblige à collaborer pour comprendre et résoudre ce phénomène étrange. En même temps, elles font face à une nouvelle menace intergalactique qui met en péril la sécurité de la Terre et de l'univers.

La comédie 3 Jours Max de et avec Tarek Boudali, suite de 30 Jours Max, arrive également ce mois-ci sur Canal+. L'histoire suit les mésaventures de Rayane, un policier maladroit et impulsif, toujours prêt à se lancer dans des missions improbables. Cette fois-ci, Rayane est entraîné dans une nouvelle aventure qui le pousse à agir de manière urgente : il a seulement trois jours pour résoudre un problème majeur, ou bien les conséquences seront graves.

Le calendrier des sorties de mai 2024 sur Canal+