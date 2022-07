Captain America 4 : le prochain film avec Anthony Mackie a son réalisateur

Après avoir été la tête d'affiche d'une série du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Sebastian Stan, Anthony Mackie va incarner Captain America dans un quatrième film consacré au héros au bouclier. Le long-métrage vient de trouver son réalisateur.

Anthony Mackie de retour dans Captain America 4

Suite à son premier film solo en 2011, le personnage de Captain America est devenu l’un des piliers du MCU. Depuis, le héros est apparu dans plusieurs longs-métrages de la Maison des Idées, et son arc narratif l’a amené à retourner dans le passé à la fin d’Avengers : Endgame. Avant de tirer sa révérence, le personnage incarné par Chris Evans a légué son bouclier à Sam Wilson, alias Le Faucon.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Depuis, le personnage joué par Anthony Mackie a fait équipe avec celui incarné par Sebastian Stan dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver. Dans celle-ci, après avoir beaucoup douté de sa légitimité à devenir le nouveau Captain America, Sam Wilson a finalement accepté de reprendre le bouclier et le rôle légué par son ami. L’année dernière, nous apprenions que Marvel avait décidé de poursuivre l’arc narratif du personnage avec un quatrième Captain America. Et ce dernier vient de trouver son réalisateur.

Julius Onah à la barre

Ainsi, The Hollywood Reporter assure que Marvel a décidé de confier la réalisation de Captain America 4 à Julius Onah. Le réalisateur est surtout connu pour avoir réalisé The Cloverfield Paradox et Luce. Projeté à Sundance, ce dernier film avait été plébiscité par la critique et nommé dans plusieurs catégories à différents festivals.

Onah va donc passer un cap dans sa carrière en réalisant son premier film à très gros budget. Il adaptera le scénario de Malcolm Spellman et Dalan Musson, déjà derrière la série Falcon et le Soldat de l’hiver. Pour rappel, Anthony Mackie reprendra évidemment son rôle de Sam Wilson dans Captain America 4. En revanche, si des fans espèrent encore revoir Chris Evans dans la peau de Steve Rogers, rien ne dit que l’acteur reviendra un jour dans le MCU suite aux événements d’Endgame.

Marvel n’a pas encore communiqué de date de sortie pour Captain America 4. Mais étant donné que le film vient tout juste de trouver son réalisateur, il va falloir être patient avant de pouvoir le découvrir.