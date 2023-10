Carga Máxima : c'est quoi ce film d'action qui cartonne sur Netflix ?

Arrivé en toute discrétion sur la plateforme Netflix, le thriller d'action "Carga Máxima" s'est solidement installé dans le Top 10 films. Petite revue d'un film d'action au succès surprise.

C'est quoi Carga Máxima ?

Quelque part entre Fast and Furious et les films Balle perdue, Netflix a mis de la mécanique automobile dans son catalogue de films avec la diffusion depuis le 27 septembre 2023 du long-métrage brésilien Carga Máxima, première réalisation en solo pour le réalisateur Tomas Portella (bande-annonce en tête d'article). Carga Máxima est un pur film d'action au premier degré qui ne s'embarrasse pas d'une intrigue inutilement complexe. En effet, on y suit l'histoire de Roger, qui peut se résumer ainsi :

Roger (Thiago Martins) est un pilote de courses de camions, qui va malheureusement perdre son sponsor. Il se met alors à travailler pour une bande de voleurs de marchandises, afin de conserver son équipe. Une fois entraîné dans le monde du crime, il devra se battre de toutes ses forces pour en sortir.

Carga Máxima ©Netflix

Prévisible donc, mais pour le public qui aimerait voir des poids lourds foncer sous le soleil brésilien Carga Máxima a tout de la bonne pioche. Courses-poursuites, fusillades, kidnapping, le film est ainsi plutôt généreux dans son intention de spectacle. Si le déroulement de l'intrigue de Carga Máxima n'a absolument rien de surprenant, on retient une idée intéressante. Celle en effet de se plonger dans un monde mécanique moins populaire que celui des courses de voiture ou de moto : celui des courses de camions. L'occasion donc de faire de l'action avec ces machines, ce qui est assez rare.

Aux côtés du rôle principal tenu par Thiago Martins, le rôle principal féminin, Rainha, est assuré par l'actrice Sheron Menezzes. Les autres personnages sont notamment interprétés par Raphael Logam, Evandro Mesquita, Milhem Cortaz et Paulo Vilhena.