Ce soir à la TV : "l'incarnation la plus mauvaise de James Bond" pour des fans encore énervés

Introduit dans "Casino Royale" dans le rôle de James Bond, Danie Craig n'a pas l'unanimité auprès des fans. Un site est encore actif pour protester contre ce choix. Le film passe ce soir sur France 3.

Casino Royale présente Daniel Craig

L'ère de Daniel Craig dans James Bond s'est terminée en 2021 avec Mourir peut attendre. Pour l'acteur, l'aventure a commencé en 2006 avec Casino Royale. Le film qui a présenté l'agent 007 dans un style plus sombre et complexe - ce qu'ont poursuivi ensuite Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015), et donc Mourir peut attendre. Il faut dire que le long-métrage réalisé par Martin Campbell se voulait, dès le scénario, un retour aux sources avec James Bond au début de sa carrière, plus brutal qu'élégant, comme l'avait dépeint Ian Fleming dans un premier temps.

Il aura en effet fallu attendre le 21e opus de la saga pour découvrir James Bond dans sa première mission. Dans Casino Royale, l'agent secret est envoyé dans un lieu luxueux où va se dérouler une partie de poker à laquelle doit participer un banquier privé du terrorisme international : Le Chiffre (Mads Mikkelsen). S'il parvient à remporter la partie, 007 aura ruiné l'homme d'affaires et ainsi démantelé le réseau criminel qu'il finance. Pour l'aider dans sa mission, Bond est accompagné de Vesper (excellente Eva Green), attachée au Trésor qui doit surveiller autant l'agent que l'argent du gouvernement britannique qu'il utilise pour la partie de poker.

"L'incarnation la plus mauvaise de James Bond"

Aujourd'hui, Casino Royale est considéré comme l'un des meilleurs films de la saga. Daniel Craig a également été validé par le public et beaucoup voient en lui l'une des meilleures incarnations de James Bond. Pourtant, avant la sortie du long-métrage, l'acteur ne faisait pas l'unanimité. Lui-même ne voulait pas vraiment du rôle. Tandis que Martin Campbell craignait qu'il ne soit pas assez sexy à l'écran. Le réalisateur aurait préféré engager Henry Cavill, mais Daniel Craig a eu le soutien de la productrice Barbara Broccoli, qui avait évidemment le dernier mot.

Daniel Craig - Casino Royale ©Columbia TriStar Films

Outre les membres de l'équipe du film, certains fans de James Bond ont hurlé en voyant l'officialisation de Daniel Craig dans le rôle. Comme l'a rapporté Le Figaro (via l'AFP), en février 2006, des fans ont appelé au boycott de l'acteur en se présentant comme des "admirateurs de toujours de James Bond, venus du monde entier". Un site nommé Craig Not Bond a été lancé par un fan russe pour protester contre le choix de Daniel Craig. Le site est d'ailleurs toujours actif et, on y trouve encore des articles virulents contre le comédien, des années après le succès de Casino Royale.

En 2020, le créateur écrivait par exemple que "l'incarnation la plus mauvaise de James Bond à ce jour est sans doute celle de Daniel Craig". Avant d'ajouter :

Treize ans plus tard, on en a fini avec cet acteur qui manque de charisme, qui fait trop de sport, qui est trop violent et qui a moins de classe que les méchants qu'il combat.

Les "anti-Daniel Craig" ont néanmoins été minoritaires et le sont encore plus aujourd'hui. Jusqu'au bout, les performances de l'acteur ont été défendues par la majorité, même dans des films James Bond inégaux.