Casino Royale : la scène de torture aurait pu être plus brutale selon Mads Mikkelsen

Sorti en 2006, « Casino Royale » était le début du changement pour les films James Bond. Nouvel acteur, nouveau style et nouvelle brutalité, à l’instar d’une séquence de torture particulièrement dure. Pourtant, selon Mads Mikkelsen, les choses auraient pu aller bien plus loin, si le réalisateur Martin Campbell n’avait pas ramené tout le monde à la raison.

17"You know my name"

Adieu Pierce Brosnan, bonjour Daniel Craig. En 2006, les producteurs de la saga James Bond décident d’emprunter une direction diamétralement opposée aux films précédents avec Casino Royale. En faisant de ce nouvel épisode une sorte de préquel qui revient à l’essence du personnage crée par Ian Fleming, le film fait mouche et s’inscrit parfaitement dans la mouvance des films d’espionnage post-11 septembre de l’époque. Ainsi, James Bond apparaît plus torturé, moins invincible et plus propice à se bagarrer brutalement avec ses adversaires. Plus humain au final, lorsqu’il n’a pas quantité de gadgets pour l’aider, ce premier 007 du cycle Craig est un grand succès critique et commercial.

Casino Royale ©EON Productions

Pour rappel, le film réalisé par Martin Campbell revient sur la première mission assurée par James Bond. Ainsi, il affronte le terroriste international nommé Le Chiffre. Afin de pouvoir démanteler son réseau criminel, l’agent secret devra le battre lors d'une partie de poker organisée au Casino Royale. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Attaque sous la ceinture

L’une des scènes les plus brutales de Casino Royale reste bien évidemment celle de la torture de James Bond par Le Chiffre. Dans cette séquence, Bond est capturé par les hommes du terroriste, et emmené sur une péniche. Sur place, il se retrouve ligoté et nu, sur une chaise trouée. Afin de le faire parler, Le Chiffre va alors torturer 007 en le frappant dans les testicules à l'aide d'une corde. Une scène douloureuse à visionner, mais que Mads Mikkelsen (qui incarne Le Chiffre) et Daniel Craig ont jouée avec enthousiasme. Durant une interview pour le magazine Vulture, l’acteur danois est revenu sur cette scène de torture. Il a notamment révélé que Craig et lui auraient voulu aller bien plus loin dans les sévices :

Nous discutions de la manière dont on aborderait cette séquence. Nous voulions vraiment aller plus loin dans la brutalité. Par exemple, on souhaitait que Le Chiffre mutile Bond à un certain endroit, et ce dernier aurait souffert pendant un long moment. Seulement, le réalisateur Martin Campbell a souri et nous a simplement répondu : « Les gars, revenez à la raison. C'est un film James Bond. Nous ne pouvons pas aller dans cette direction. » Il est vrai que Craig et moi étions restés dans nos passés de films indépendants. Il fallait que l’on respecte et que l'on comprenne le nouveau cadre dans lequel nous étions. C'est un James Bond.

En effet, il faut se souvenir qu’avant Casino Royale, Mads Mikkelsen était connu pour son apparition dans des films danois violents tels que la saga Pusher. Quant à Daniel Craig, il avait joué dans des films qui allaient eux aussi bien plus loin dans la violence (Les Sentiers de la perdition, Layer Cake). Rien à voir avec les films plus grand public que sont les James Bond.

Dans tous les cas, le succès de Casino Royale a boosté leur notoriété. Ainsi, après avoir joué pour la dernière fois l’agent 007 dans Mourir peut attendre, Craig a rendez-vous avec Netflix et les suites d’À couteaux tirés, pour lesquels il dispose d’un contrat en or. Quant à Mads Mikkelsen, il remplacera Johnny Depp dans le rôle du mage noir Gellert Grindelwald dans la suite de Les Animaux Fantastiques. Il sera également à l’affiche du cinquième volet d’Indiana Jones.