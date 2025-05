Ce célèbre réalisateur prend les commandes de Road House 2

"Road House" a été au cœur d’une grosse brouille entre son réalisateur, Doug Liman, et Amazon. Un autre cinéaste va donc diriger le deuxième film. Et il s’agit d’un nom prestigieux.

Une suite pour Road House après le carton du premier film

Remake du film éponyme sorti en 1989, Road House a été dévoilé l’année dernière sur Prime Video. Le long-métrage tourne autour d’Elwood Dalton, un ancien combattant de MMA incarné par Jake Gyllenhaal. Un jour, il obtient un emploi en tant que videur d’un bar. Ce qui implique qu’il doit aussi empêcher les membres d’un gang, qui en ont après la patronne de l’établissement, de le détruire. Sa tâche se complique toutefois lorsque le boss du gang fait appel à un tueur pour éliminer Dalton.

Malgré des critiques mitigées, Road House a été un franc succès pour Amazon. Il a rapidement battu un record en accumulant plus de 50 millions de vues en seulement deux semaines suite à sa sortie en mars sur Prime Video. Le streamer a donc annoncé le lancement d’une suite en mai. Un an après, nous apprenons qu’un changement majeur va s’opérer pour ce deuxième film.

Guy Ritchie sera derrière la caméra

Alors que Road House avait été réalisé par Doug Liman, un autre réalisateur va prendre les commandes du deuxième film. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Amazon a confié les rênes de cette suite à un prestigieux cinéaste : Guy Ritchie.

Il n’est pas surprenant que Doug Liman ne revienne pas pour Road House 2. Car, pour rappel, il a vivement critiqué Amazon en janvier 2024. Le cinéaste a accusé la société d’être revenue sur sa parole en privant le long-métrage d’une sortie en salles. On le voyait donc mal accepter de collaborer de nouveau avec Amazon.

Un changement aussi à l’écriture

Guy Ritchie va donc retrouver Jake Gyllenhaal, après l’avoir déjà dirigé dans The Covenant. S’il porte souvent à l’écran des scénarios qu’il a lui-même écrit, cela ne sera pas le cas pour Road House 2. Le film sera écrit par Will Beall, qui a entre autres signé les scripts de Gangster Squad, Aquaman et Bad Boys : Ride or Die. Il y a donc aussi du changement de ce côté par rapport au premier film puisque celui-ci avait été écrit par Anthony Bagarozzi et Charles Mondry.

On ne sait pas encore à quoi sera confronté Elwood Dalton dans Road House 2. Le film n’a pas non plus de date de sortie pour le moment. En attendant de connaître cette date, Guy Ritchie dévoilera son prochain long-métrage dans quelques semaines. Le film d’aventure Fontain of Youth sortira sur Apple TV+ le 23 mai prochain.