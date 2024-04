Road House sur Prime Video : énorme carton pour le film d'action avec Jake Gyllenhaal

Seulement deux semaines après son lancement sur Prime Video, "Road House" a attiré plus de 50 millions de spectateurs. Un chiffre record pour une production d'Amazon MGM Studios.

Road House bat un record sur Prime Video

À quelques semaines de la sortie de Road House sur Prime Video, son réalisateur Doug Liman avait lâché une bombe en critiquant ouvertement Amazon. Le cinéaste n'avait pas apprécié que son film ne sorte qu'en streaming et n'ait pas droit à une sortie en salles. Cette intervention sera probablement le seul point noir au tableau pour le remake du film éponyme de 1989 porté par Patrick Swayze. Car depuis sa mise en ligne sur la plateforme le 21 mars, le long-métrage cartonne !

Les abonnés du monde entier se sont rués sur ce film d'action dans lequel Jake Gyllenhaal joue un ancien combattant MMA qui accepte de devenir le videur d'un bar et de le protéger d'un gang. C'est via un communiqué de presse que Prime Video a annoncé que plus de 50 millions de spectateurs ont déjà découvert le film. Des chiffres impressionnants cumulés en à peine deux semaines. Il s'agit même d'un record pour un film produit par Amazon MGM Studios.

Devant ce succès, Jennifer Salke, directrice d'Amazon MGM Studios, a félicité l'équipe du film en déclarant :

Le succès de Road House témoigne du travail acharné et de l'engagement de toute l'équipe du film, emmené par le phénoménal Jake Gyllenhaal. Beaucoup ont adoré ce film à la fois divertissant et plein d'action, porté par les performances de Jake, Conor McGregor, Daniela Melchior, Darren Barnet, Billy Magnussen, Jessica Williams, Lukas Gage, Arturo Castro, JD Pardo, ... C'est formidable de voir le film prendre son envol, tant auprès des fans du film original qu'auprès d'un nouveau public.

Jake Gyllenhaal se donne et convainc

Ce succès de Road House fera sans doute plaisir à Jake Gyllenhaal, qui a donné de sa personne pour ce rôle, allant jusqu'à se blesser. Et même si ses scènes d'action sont bien moins importantes, l'actrice Daniela Melchior a également joué le jeu, allant jusqu'à demander à son collègue Billy Magnussen d'être plus vigoureux, comme elle nous le racontait en interview.

Enfin, on peut comprendre que Road House ait convaincu. Il s'agit pour nous d'un film d'action à l'ancienne qui ne s'embarrasse pas trop du reste. Même si l'utilisation d'effets numériques fait parfois défaut, on se laisse facilement prendre au jeu et on ne boude pas son plaisir devant Jake Gyllenhaal qui file des mandales avec le sourire. Si vous n'avez pas encore regardé Road House, on vous le conseille. Le film est disponible sur Prime Video.

