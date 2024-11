Ce film d’action français cartonne sur Netflix et détrône la concurrence en 24 heures

Un nouveau film d’action a fait une entrée fracassante sur Netflix France. En moins de 24 heures, il a pris la tête du Top 10, éclipsant les succès internationaux. Voici pourquoi "GTMAX" fait autant parler de lui.

GTMAX démarre en trombe sur Netflix France

Seulement 24h après sa mise en ligne, le film d'action français GTMAX a pris la tête du Top 10 de Netflix France, trusté depuis des jours par cette comédie avec Artus.

L’histoire suit Soélie (incarnée par la géniale Ava Baya), une ancienne prodige du motocross, dont la carrière a été brisée par un accident tragique. Désormais coach, elle consacre sa vie à soutenir son jeune frère, Michael, dans ses ambitions.

Tout bascule lorsque Michael est recruté par un gang de braqueurs professionnels, célèbres pour leurs opérations audacieuses à moto. Leur arme secrète ? Les TMAX, ces scooters surpuissants qui transforment chaque fuite en une course effrénée à travers les rues de Paris. Pour sauver son frère, Soélie devra affronter ses peurs les plus profondes et se confronter à un monde dans lequel chaque décision peut être fatale.

Les scènes de poursuite, filmées avec une précision impressionnante, plongent le spectateur au cœur de l’action. Grâce à la réalisation percutante d’Olivier Schneider, également coordinateur de cascades pour des blockbusters internationaux, GTMAX offre une expérience immersive totale.

Un autre succès français dans le monde ?

GTMAX s’inscrit dans une tendance récente : l’essor des productions françaises sur Netflix, qui connaissent un succès non seulement local mais aussi international.

Prenons l’exemple de Balle Perdue (2020), un autre film produit par la même équipe. Ce thriller explosif centré sur un mécanicien devenu héros malgré lui a connu un succès fulgurant, attirant des millions de spectateurs dans le monde entier. La suite, Balle Perdue 2, a confirmé cet engouement avec des cascades encore plus spectaculaires.

Dans la même veine, AKA (2023), un film d’infiltration où un agent sous couverture navigue entre trahisons et émotions familiales, a, lui aussi, marqué les esprits. Netflix a révélé que AKA s’était classé dans le Top 10 de nombreux pays, prouvant une fois de plus que l’action française pouvait rivaliser avec les blockbusters américains.

Plus récemment, Sous la Seine, un thriller post-apocalyptique situé dans un Paris inondé, a captivé le monde entier, et est devenu le film français le plus visionné de tous les temps sur Netflix (et le deuxième en langue-non anglaise).

Tout savoir sur GTMAX