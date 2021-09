Ce film d'horreur est jugé le plus flippant selon la science

Chaque année, un classement des films d'horreur les plus flippants selon la science est dévoilé. L'an dernier, "Sinister" de Scott Derrickson était sorti grand vainqueur. Mais cette année, il a été détrôné par un nouveau venu : "Host" de Rob Savage.

Le top 30 des films d'horreur les plus flippants selon la science

Chaque année, le site Broadband Choices fait une étude baptisée The Science of Scare pour déterminer le classement des films d'horreur qui font le plus peur. Pour ce faire, ils étudient les fréquences cardiaques d'un panel de spectateurs devant 40 films. En 2020, c'est Sinister de Scott Derrickson qui s'était classé à la première place. Mais il a été détrôné en 2021. Découvrez ci-dessous le classement :

Sinister © Blumhouse

L'illustration ci-dessous relate les différentes fréquences cardiaques des spectateurs devant les différents films. Celle de Host a une moyenne de 88 BPM, contre 86 pour Sinister. Côté jump scares, c'est Insidious qui remporte la bataille de la fréquence cardiaque la plus élevée. Il est suivi de Sinister, Conjuring, Host et Sans un bruit 2.

Science of Scare © Broadband Choices 2021

C'est quoi Host ?

Le film d'horreur qui remporte la bataille du film le plus flippant selon la science est passé un peu sous les radars. Host est sorti directement en VOD en France en mai dernier et a été proposé en exclusivité sur Canal+ Cinéma. Il faisait également partie des films en compétition au Festival de Gérardmer 2021.

Il s'agit d'une création originale Shudder, une plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur disponible au Royaume-Uni. Mis en scène par Rob Savage, il ne dure que 57 minutes. Très intenses, si l'on en croit le classement.

Le pitch ?

Six amis embauchent un médium pour faire une séance sur Zoom pendant le confinement, mais les choses tournent mal.

Tourné pendant le confinement avec peu de moyens, le film a bénéficié d'un excellent bouche-à-oreille outre Atlantique.