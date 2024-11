Ce film n°1 dans le monde sur Netflix fait fondre les abonnés

La période de Noël est un peu en avance cette année. Avec "Mon bel homme de neige", Netflix offre une comédie romantique qui charme les spectateurs du monde entier. Ce film, actuellement numéro un sur la plateforme, est en train de s’imposer comme un incontournable des fêtes, prouvant une fois de plus que les histoires magiques et réconfortantes sont une recette gagnante à cette période.

Mon bel homme de neige s'impose sur Netflix

Parmi toutes les nouveautés de ce très fourni moins de novembre sur Netflix, la comédie romantique Mon bel homme de neige a particulièrement charmé les abonnés.

Dans Mon bel homme de neige, Cathy, une jeune veuve incarnée par Lacey Chabert, tente de se reconstruire après avoir perdu son mari. Deux ans après ce drame, alors qu’elle se résigne à passer encore un Noël solitaire, un événement inattendu bouleverse son quotidien : un bonhomme de neige qu’elle a façonné prend vie grâce à une écharpe magique.

Ce bonhomme de neige, joué par Dustin Milligan, n’est pas seulement là pour lui tenir compagnie : il incarne une joie de vivre naïve et contagieuse qui pousse Cathy à redécouvrir le bonheur et l’amour. Mais leur relation naissante est menacée par une contrainte de taille : le bonhomme de neige ne pourra rester parmi les humains éternellement et risque de disparaître avec l’arrivée du dégel.

Un carton partout dans le monde

Mon bel homme de neige confirme une tendance incontournable : les films de Noël sont un carton garanti. Depuis des années, Netflix mise sur des productions spécialement conçues pour les fêtes, et cette stratégie ne cesse de séduire les spectateurs. En effet, quoi de mieux qu’une histoire féerique pour se mettre dans l’ambiance des fêtes ?

Depuis sa sortie le 13 novembre 2024, Mon bel homme de neige a grimpé les échelons pour devenir numéro un des films les plus regardés sur Netflix dans le monde. Ce succès s’explique par une recette bien rodée : des personnages attachants, une intrigue simple mais efficace, et cette touche de magie qui transforme les moments banals en souvenirs inoubliables.

En seulement quatre jours, le film a été visionné 25 millions de fois, et s'est classé numéro 1 dans de nombreux pays du monde. Excepté en France (où il est toujours numéro 2), puisque cette comédie déjantée avec Artus continue de truster la tête du classement.