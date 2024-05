Ce soir à la TV : le (très) gros chèque de Netflix pour ce grand succès nommé aux Oscars

Après le succès planétaire de "Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi", Rian Johnson met un scène une production plus modeste, le "whodunit" intitulé "À couteaux tirés". Un film qui a rencontré un grand succès, et qui a poussé Netflix à signer un énorme chèque pour acheter ses suites.

La surprise À couteaux tirés

Il aura fallu du temps pour que Rian Johnson puisse enfin réaliser À couteaux tirés, projet qu'il a en tête depuis le milieu des années 2000. Passionné par les whodunit et les adaptations sur grand écran des histoires d'Agatha Christie, il souhaite moderniser le genre en proposant un film original. Il prévoit d'abord de le tourner après son film Looper, sorti en 2012, mais il lui faut finalement attendre d'avoir mis en boîte Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi, qui sort en décembre 2017.

À couteaux tirés ©Metropolitan Filmexport

Immédiatement après la sortie de Les Derniers Jedi, Rian Johnson se met alors au scénario d'À couteaux tirés et à la constitution de son casting. À l'origine, Daniel Craig, qui tient le rôle principal du détective privé Benoit Blanc, avait d'abord décliné la proposition. En effet, le tournage alors prévu pour la fin 2018 tombe pile au même moment que celui de Mourir peut attendre. Tenu contractuellement par son rôle de James Bond, impossible donc pour Daniel Craig de s'accorder au planning d'À couteaux tirés.

Mais, finalement, les planètes s'alignent. Danny Boyle, pour des divergences artistiques, abandonne la réalisation de Mourir peut attendre. Un départ qui occasionne un délai de trois mois pour le tournage du 25e film James Bond, et libère donc le planning de Daniel Craig.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Un succès critique et commercial

Dans ce film à énigme, qui joue aussi bien de la pure intrigue policière que de l'humour noir, Daniel Craig est entouré par un casting brillant. On y retrouve notamment Ana de Armas, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, Don Johnson et Chris Evans, Toni Collette ou encore Christopher Plummer.

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes...

À sa sortie en novembre 2019, À couteaux tirés connaît un très beau succès au box-office, encaissant dans les cinémas du monde entier plus de 310 millions de dollars de recettes sur un budget de production estimé à 40 millions de dollars. Le public est donc ravi par À couteaux tirés, et la presse spécialisée est convaincue. Celle-ci relève dans son ensemble la qualité de la structure de son scénario, sa dimension satirique et politique, ainsi que les performances divertissantes de son prestigieux casting.

À couteaux tirés est alors nommé dans différentes cérémonies de récompenses, et Rian Johnson obtient notamment une nomination à l'Oscar du Meilleur du scénario original en 2020, sa première.

Netflix casse sa tirelire

La performance d'À couteaux tirés est remarquable dans la mesure où il fait partie, en 2019, des quelques films indépendants au scénario original étant parvenus à tirer leur épingle du jeu dans une industrie outrageusement dominée par des franchises et des univers déjà étendus - le Top 10 du box-office mondial est cette année exclusivement constituée de suites, remakes ou adaptations issues d'univers connus -.

Très rapidement, début 2020, Rian Johnson annonce travailler sur une première suite de À couteaux tirés. Sentant le bon filon, Netflix, Amazon et Apple engagent des enchères pour en acquérir les droits. C'est Netflix qui les remporte, pour la somme astronomique et alors record de 469 millions de dollars. Pour ce montant, ce sont deux suites qui sont achetées par Netflix, avec Daniel Craig devant reprendre dans celles-ci son rôle de Benoit Blanc.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ©Netflix

La première de ces suites, Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, sort en décembre 2022. C'est un nouveau succès critique pour Rian Johnson et Daniel Craig, l'acteur étant à nouveau entouré d'un casting prestigieux. Glass Onion est distingué par une nomination à l'Oscar du Meilleur scénario adapté en 2023.