Ce soir à la TV : ce grand film historique qui a tout changé pour Eva Green

Ce soir, la chaîne Cstar propose la version longue du film historique de Ridley Scott "Kingdom of Heaven". Ce long-métrage a marqué les débuts à Hollywood de l'actrice française Eva Green, avant qu'elle ne devienne la célèbre James Bond Girl de "Casino Royale".

Kingdom of Heaven : le premier film hollywoodien d'Eva Green

En mai 2005, soit plus d'un an avant qu'elle devienne Vesper Lynd dans Casino Royale aux côtés de Daniel Craig, Eva Green fait ses débuts à Hollywood dans la grande fresque historique Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Elle y incarne le personnage de Sibylle de Jérusalem, une princesse complexe dont le destin est inextricablement lié aux tumultes des croisades.

Kingdom of Heaven se déroule au XIIe siècle, pendant la période des croisades, une époque où les tensions religieuses entre chrétiens et musulmans sont à leur paroxysme. L'histoire suit Balian de Ibelin, joué par Orlando Bloom, un forgeron français qui, après la mort de sa femme, se lance dans un voyage vers Jérusalem pour échapper à son chagrin. À son arrivée, il découvre que son père, Godfrey de Ibelin (Liam Neeson), est en réalité un noble chevalier. Godfrey invite Balian à rejoindre sa famille et à défendre la ville face aux menaces qui pèsent sur elle.

Balian se retrouve rapidement plongé dans un conflit complexe. Alors que Jérusalem est un carrefour de cultures, il doit naviguer dans un monde où les alliances sont fragiles. Il fait la rencontre de Sibylle de Jérusalem, incarnée par Eva Green, qui est la sœur du roi Baudouin IV, un roi malade et adolescent dont la santé fragile pose un risque pour l'avenir de la ville.

Sibylle, en proie à des dilemmes moraux et personnels, est promise à un mariage politique avec un noble croisé, mais son cœur est en réalité attiré par Balian. Leur relation devient un élément central du film, et illustre le tiraillement entre les devoirs politiques et les sentiments personnels dans un contexte de guerre.

Le début d'une carrière internationale

Kingdom of Heaven marque donc les débuts d'Eva Green à Hollywood. Ce film, après The Dreamers de Bernardo Bertolucci, lui a permis de décrocher son rôle le plus iconique de sa carrière : celui de la James Bond Girl Vesper Lynd dans Casino Royale réalisé par Martin Campbell (qu'elle a pourtant failli refuser). En effet, c'est en préparant le film de Ridley Scott qu'Eva Green a développé ses capacités à parler un anglais parfait (en plus d'avoir déménagé de l'autre côté de La Manche).

Dans la version longue de Kingdom of Heaven, le personnage de Sibylle est davantage développé. Les scènes supplémentaires permettent de mieux comprendre son rôle au sein de la cour de Jérusalem et la pression qu'elle ressent pour épouser un homme qui ne partage pas ses valeurs.