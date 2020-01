César 2020 : découvrez toutes les nominations de la 45e cérémonie

Comprendre à quoi va ressembler "The Batman" équivaut à rassembler les pièces d'un puzzle. Aucun synopsis n'a été révélé mais avec tous les éléments en notre possession, il est possible de comprendre vaguement de quoi ça va causer. Pour ajouter de l'eau à notre moulin, on en sait plus sur un nouveau personnage, inventé pour les besoins du film.