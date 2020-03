C'est officiel : un nouveau film Scream est en préparation

Wes Craven n'est plus de ce monde mais la franchise "Scream" va quand même faire son retour au cinéma sans lui. C'était déjà dans l'air depuis des mois et l'affaire se confirme maintenant avec un projet en cours de préparation. On sait même qui se chargera de la mise en scène.

L'un des tueurs les plus populaires du cinéma d'horreur n'a pas fini de nous provoquer quelques sueurs froides. 9 ans après Scream 4, qui était sorti, lui, 11 ans après le troisième, Ghostface va sévir de nouveau. Nul doute qu'il brandira sa lame la plus affutée pour l'occasion. Nous vous rapportions à la fin de l'année dernière qu'un cinquième épisode était en gestation, sans qu'on n'en apprenne plus dessus depuis. Mais tout vient à point à qui sait attendre et Discussing Film confirme que Scream 5 est en bonne voie, avec quelqu'un à sa tête. Enfin, plutôt deux personnes. Puisque c'est Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les réalisateurs de Wedding Nightmare, qui ont été dépêchés pour s'en charger.

Que racontera ce nouveau Scream ?

Toute la question est de savoir comment ce film va se positionner par rapport aux précédents. Sera-t-on dans une sorte de suite, avec des personnages qui reviennent et un prolongement de la mythologie ? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à un reboot pour faire table rase du passé et instaurer une nouvelle dynamique ? Le média américain précise que les informations sont maigres sur le scénario mais leurs sources feraient mention d'une femme qui revient dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui est à l'origine d'une série de meurtres. Difficile de savoir s'il faut prendre au sérieux cette description qui tend quand même à confirmer qu'on pourrait être dans le cas d'une suite.

Évidemment, aucun nom n'est avancé pour le casting. On ne peut que rêver d'un retour de Sidney Prescott (Neve Campbell), pour encore une fois en découdre avec un nouveau tueur. Elle est totalement inhérente à l'univers et est l'un des piliers. Mais ce serait, peut-être, aussi trop simple d'emprunter cette voie par rapport à tout ce qui a déjà été fait. En laissant de côté les hypothèses sur le casting, il est cependant précisé que Kevin Williamson, le scénariste de trois des quatre Scream, est impliqué à la production. On vous rappelle que ce n'est plus Dimension qui gère la franchise mais Spyglass, et qu'il est envisageable qu'ils aient envie de donner un second souffle à la saga avec pleins d'éléments inédits.