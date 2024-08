« Cet enf**** ne m’a rien dit » : Jeremy Renner réagit au retour de Robert Downey Jr dans le MCU

Suite à l’annonce surprise du retour de Robert Downey Jr au sein du MCU, son ami Jeremy Renner, interprète de Hawkeye, s’est livré sur le sujet avec amusement.

Le retour choc de Robert Downey Jr dans le MCU

Tout comme Robert Downey Jr, Jeremy Renner fait partie de ceux considérés comme les six Avengers « originaux » au sein du MCU. C’est-à-dire les interprètes des six super-héros présents dès le premier film Avengers, sorti en 2012. Depuis, les deux hommes ont rejoué à plusieurs reprises Iron Man et Hawkeye.

La dernière fois que les deux personnages ont partagé l’écran était en 2019, dans Avengers : Endgame. Depuis, Jeremy Renner a eu droit à sa propre série Hawkeye. On pensait en revanche que Robert Downey Jr en avait fini avec le MCU suite à la mort de Tony Stark dans Endgame. Mais, via une annonce choc lors de la Comic-Con, nous avons appris il y a quelques jours que l’acteur reviendrait jouer le Dr Fatalis (Dr Doom en anglais) dans les deux prochains films Avengers.

Jeremy Renner n’était pas au courant !

Il y a peu, Jeremy Renner a été invité à réagir au retour de Robert Downey Jr dans le MCU. Au micro d'Us Weekly, l’interprète d’Hawkeye a expliqué avoir été autant surpris que les fans lorsque l’annonce a été faite. Quelque peu amusé de cette situation, il a ainsi révélé que le futur interprète du Dr Fatalis ne l’avait pas prévenu :

Cet enf**** ne m’a rien dit ! Et nous sommes de bons amis, comme tous les six Avengers originaux.

Jeremy Renner s’est toutefois dit « très excité » par le retour de Robert Downey Jr. Il s’est également montré très enthousiaste à propos d’un autre retour : celui du duo Joe-Anthony Russo. Car, pour rappel, les deux frères vont également revenir dans le MCU pour réaliser les deux prochains films Avengers.

L’interprète d'Hawkeye est lui aussi prêt à revenir

Jeremy Renner a aussi été interrogé sur le possible retour d’autres personnages dans les futurs films Avengers. Il a expliqué qu’il serait peut-être difficile de coordonner les calendriers des différents acteurs pour que tout le monde puisse revenir. Mais il s’est montré optimiste sur cette éventualité : "Je pense qu’on le fera".

Il convient toutefois de rester raisonnable sur le sujet. Car on ne sait pas ce qu’ont prévu les frères Russo pour leurs prochains films. Il faudra attendre de savoir s’ils feront de nouveau appel à d’autres membres des Avengers "originaux". En tout cas, Jeremy Renner est clairement partant pour rejouer Hawkeye.

Avengers : Doomsday est prévu pour le 29 avril 2026 au cinéma en France. Sa suite, Secret Wars, arrivera dans les salles de l’Hexagone le 5 mai 2027. D’ici-là on en saura bien plus sur le casting des deux films.