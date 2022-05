Charade : pourquoi Cary Grant a voulu changer l'histoire d'amour avec Audrey Hepburn ?

Dans "Charade", Audrey Hepburn et Cary Grant forment un irrésistible duo. À l'origine, le comédien craignait que leur histoire d'amour dans le film de Stanley Donen soit problématique.

Charade : le trésor d'un mort

En 1963, Stanley Donen réunit deux comédiens avec lesquels il a déjà travaillé : Audrey Hepburn (Drôle de frimousse) et Cary Grant (Embrasse-la pour moi, Indiscret, Ailleurs, l'herbe est plus verte). Avec Charade, le cinéaste s'amuse avec certains codes du cinéma d'Alfred Hitchcock. Cary Grant incarne un protagoniste trouble, les suspects sont nombreux, un affrontement a lieu sur un toit et l'un des personnages meurt assassiné dans une salle de bains...

Charade ©Universal Pictures

Des situations mises en scène avec panache et dérision, au même titre que la scène où Audrey Hepburn assiste aux funérailles d'un époux qu'elle ne connaissait pas vraiment. Trois hommes, interprétés par James Coburn, George Kennedy et Ned Glass, entrent tour à tour dans l'église afin de s'assurer que le défunt n'est pas sur le point de se réveiller.

Regina Lampert, l'héroïne, apprend que ces individus souhaitent mettre la main sur une coquette somme d'argent que son regretté mari aurait dissimulée. C'est là qu'intervient l'énigmatique et charmant Peter Joshua, qui débarque mystérieusement dans sa vie pour lui venir en aide. Mais est-il vraiment l'homme désintéressé qu'il prétend être, ou un voleur désireux de lui dérober sa fortune ? Si Regina n'est plus sûre de grand-chose, il reste néanmoins un point sur lequel elle n'a aucun doute : Peter ne la laisse pas insensible.

Une alchimie irrésistible

Outre les sublimes tenues Givenchy, la bande originale d'Henry Mancini et la beauté de Paris, Charade bénéficie de l'alchimie entre deux des acteurs les plus cinégéniques de l'histoire du septième art. La légèreté d'Audrey Hepburn s'accorde à merveille au tempérament facétieux de Cary Grant.

Charade ©Universal Pictures

Leur complicité n'est pas feinte et s'ils n'ont plus l'occasion de collaborer ensemble par la suite, les comédiens vantent chacun de leur côté le talent et la personnalité de l'autre. Durant la production du film de Stanley Donen, Audrey Hepburn et Cary Grant brisent la glace lors d'un dîner de rencontre organisé par le réalisateur.

Nerveuse au cours du repas, l'actrice aurait renversé une bouteille de vin sur son futur partenaire, selon The Independent. Elle craint alors de l'avoir énervé, ce qui n'est absolument pas le cas. Le comédien rit et la soirée se poursuit comme si de rien n'était. Pour rassurer Audrey Hepburn, Cary Grant lui fait ensuite parvenir un mot accompagné de caviar. L'incident inspire Stanley Donen pour le passage où Regina fait tomber une boule de glace sur le costume de Peter pendant qu'ils se promènent sur les quais parisiens.

Les doutes de Cary Grant

La romance de Charade reste donc sans doute son plus bel atout, en grande partie grâce à ses deux stars. Pourtant, à l'origine, Cary Grant n'est pas à l'aise avec cette histoire d'amour.

Âgé de 25 ans de plus qu'Audrey Hepburn, l'acteur craint que cet écart soit problématique. Il demande donc au scénariste Peter Stone de réécrire l'intrigue. Ce dernier fait en sorte que ce soit le personnage de Regina qui veuille séduire Peter Joshua, et non l'inverse. Cité par Slash Film, l'auteur se souvient :