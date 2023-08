Charlie's Angels 3 avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu ? Un espoir est permis

En 2000, les spectateurs du monde entier ont la chance - le privilège ! - de découvrir les prouesses visuelles délirantes de McG avec Charlie et ses drôles de dames, adaptation de la célèbre série américaine. Trois ans plus tard, le cinéaste convoque à nouveau l'excellent trio composé de Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu et réussit l'exploit de signer un deuxième opus encore plus fou, encore plus drôle et encore plus débile avec Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent.

La franchise a par la suite eu droit à un reboot en 2019 réalisé par Elizabeth Banks, qui a introduit une nouvelle équipe. Néanmoins, l'échec commercial de Charlie's Angels a semble-t-il enterré la possibilité d'une suite. En revanche, McG a récemment fait savoir qu'il adorerait mettre en scène un troisième volet avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, qui l'ont soutenu à ses débuts lorsqu'il proposait ses idées farfelues à Amy Pascal, alors à la tête de Columbia Pictures.

Interrogé par Entertainment Weekly à ce sujet, le réalisateur a déclaré :

Ça nécessiterait une longue discussion avec ces trois merveilleuses actrices que j'adore. J'étais très heureux de voir Elizabeth Banks prendre les commandes et faire ce qu'elle a fait. (...) Je serais très heureux d'en discuter avec Drew, Cameron et Lucy mais en même temps, j'ai été très heureux de passer le flambeau. (...) Mais qui sait ? Peut-être qu'il nous reste une histoire captivante à raconter si l'occasion se présente. Je les aime tellement toutes les trois. (...) Elles ont veillé sur moi à mes débuts en tant que cinéaste. J'ai failli me faire virer de Charlie et ses drôles de dames à de nombreuses reprises et Drew m'a défendu, et je lui en serais éternellement redevable.