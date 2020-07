Charlize Theron est partante pour un crossover entre John Wick et Atomic Blonde - CinéSéries

L'actrice Charlize Theron se dit partante pour participer à un crossover entre « Atomic Blonde » et « John Wick ». Elle est très motivée pour reprendre son personnage à l'occasion de cette rencontre explosive qui n'est pas encore officialisée.

Pourquoi un crossover entre Atomic Blonde et John Wick ?

Rien d'officiel n'a été communiqué. Mais un crossover entre Atomic Blonde et John Wick est possible, voire même probable. En effet, le premier John Wick est réalisé par David Leitch et Chad Stahelski. Ce dernier s'est occupé de la mise en scène des deux autres opus seul. Quant à Atomic Blonde, il est réalisé par David Leitch justement. Ainsi, les deux univers ont été abordés par le cinéaste, ce qui facilite les choses. Ensuite, les deux personnages se ressemblent ; elle est l'agent Lorraine Broughton une espionne envoyée à Berlin en pleine guerre froide. Et il est un ancien tueur à gages qui a perdu sa femme. Lorsqu'un malfrat lui vole sa voiture et tue son chien, il se lance dans une vendetta. Ils pourraient aisément évoluer dans un univers commun. Un fantasme de fan qui n'a rien d'irréalisable.

Charlize Theron est partante pour ce crossover

Charlize Theron fait actuellement la promotion de The Old Guard, dans lequel elle tient le rôle principal. Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter elle a été interrogée sur un possible crossover entre Atomic Blonde et John Wick. Et contre toute attente, elle est très motivée par cette rencontre :

Écoutez, dès que je reçois cette proposition, je serai là. Ils ont juste à me dire où, quand, et j'apparaîtrai. Keanu est l'une des personnes que j'apprécie le plus au monde. Je l'adore, je le respecte, je l'admire et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire deux films avec lui . Atomic Blonde a été influencé par John Wick. Donc si nous pouvons faire en sorte que les deux personnages se rencontrent dans une chronologie qui a du sens, je suis totalement pour.

Proposer une rencontre entre John Wick et Atomic Blonde est loin d'être stupide. Ce serait même un crossover explosif qui attirerait la curiosité des fans. Mais pour le moment, ce projet n'est pas d'actualité. Atomic Blonde 2 est en développement chez Netflix, et l'univers John Wick est toujours en extension avec la production d'un quatrième film et d'une série dérivée sur le Continental. Mais rien n'empêche cette rencontre dans un futur un peu plus lointain. L'avenir nous le dira.