Netflix veut attirer Christopher Nolan dans ses filets

Depuis que Christopher Nolan s'est rebiffé contre la Warner, tout le monde attend de voir où il va faire son prochain long-métrage. Netflix veut profiter de la situation et tente d'attirer le metteur en scène dans ses filets.

Le divorce entre Christopher Nolan et la Warner

La relation entre Christopher Nolan et Warner s'est considérablement tendue l'année dernière en pleine pandémie. Le studio a d'abord soutenu le réalisateur en l'accompagnant dans son ambition de sauver les salles de cinéma avec Tenet, alors que la situation sanitaire n'était pas optimale, causant un score d'à peine 336 millions de dollars au box-office mondial. Quelques temps après, le Britannique a été en tête de cortège d'un mouvement de contestation pour dénoncer un choix lourd de sens fait par la Warner. Au lieu d'attendre que les salles soient en mesure d'accueillir correctement les films, le studio a décidé de s'en tenir à son calendrier et de tenter de minimiser les dégâts en sortant tous les films sur HBO Max (y compris les blockbusters), pendant un mois, en parallèle de la sortie dans les salles.

Une stratégie largement commentée, qui atteste de l'importance grandissante du petit écran. Pour un réalisateur comme Christopher Nolan, fervent défenseur de l'expérience en salle, cette décision est un couteau planté dans le dos. On l'a entendu émettre des critiques sur le sujet et on a désormais du mal à croire qu'il continuera à travailler avec Warner sur son prochain film.

Christopher Nolan ©Warner Bros.

Netflix croit à une collaboration

Toute l'industrie hollywoodienne doit rêver d'attirer Christopher Nolan dans ses filets, bien que l'on ne sache pas quel sera son prochain bébé. Un rêve auquel veut croire Scott Stuber, le boss du département original films chez Netflix. Dans un très long et passionnant article publié chez Variety, il exprime sans détour son envie de travailler avec le metteur en scène et dévoile que des discussions ont déjà eu lieu.

C'est un cinéaste incroyable. Je vais faire tout ce que je peux . Dans ce métier, j'ai appris que vous devez avoir zéro égo. Si je suis frappé et mis à terre, je me relève.

La conjoncture actuelle fait qu'il y a, en effet, une petite chance à laquelle croire. Même si on sait que Christopher Nolan risque de refuser l'offre tant il aime la salle. Netflix peut lui proposer une grande liberté et un budget confortable, mais le modèle de la plateforme empêche une sortie à grande échelle dans les cinémas. Des rares salles aux États-Unis accueillent les films simplement pour se conformer à la réglementation des Oscars et ainsi concourir. Ce point risque d'être l'obstacle majeur pour empêcher cette collaboration.

Un rêve impossible ?

On voit mal le réalisateur renier son amour pour le grand écran, malgré tous les arguments alléchants que Netflix peut mettre en avant. D'autant plus que les studios ne vont certainement pas rechigner à lui confier des budgets importants pour qu'il exauce ses visions - à moins qu'il s'égare dans une forme de mégalomanie à la Martin Scorsese (200 millions de dollars réclamés pour faire Killers of the Flower Moon).

On nourrit d'énormes doutes sur le fait que la plateforme accueille un jour en exclusivité un titre signé Christopher Nolan. Mais il est permis d'y croire puisque la firme a déjà su convaincre des grands noms tels que Martin Scorsese, Zack Snyder, David Fincher, Alfonso Cuarón, Bong Joon-ho et que Steven Spielberg, via Amblin, vient de signer un deal. Dans cette industrie en pleine mutation (Scott Stuber parle "d'une révolution" qui est en cours), il ne faut jamais dire jamais. L'interview n'a pas manqué de provoquer des réactions sur les réseaux sociaux, comme ce tweet assez drôle ci-dessous :