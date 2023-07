Christopher Nolan fan de "Fast & Furious" : quel est son opus favori ?

Actuellement en pleine promotion d'Oppenheimer, son grand film sur le père de la bombe atomique porté par un casting monstrueux mené par Cillian Murphy, Christopher Nolan s'est laissé aller à quelques confidences cinéphiliques. En 2020, le réalisateur de la trilogie The Dark Knight confiait déjà être un grand admirateur d'une autre franchise lancée dans les années 2000 et dont le dixième opus (si l'on met de côté le spin-off Fast & Furious : Hobbs & Shaw) est sorti en mai 2023.

Christopher Nolan est donc fan de la saga Fast & Furious, comme il le révélait lors de son passage dans le podcast Happy Sad Confused. Le cinéaste expliquait être présent à chaque nouveau rendez-vous vrombissant depuis "l'original de Rob Cohen". Et Fast & Furious premier du nom - qui a posé les bases de la série de films à la gloire de la grande famille de Dominic Toretto (Vin Diesel) - n'est pas son opus favori :

J’ai un faible pour Tokyo Drift en fait. Et les suites de Justin Lin, à mesure qu’elles deviennent de plus en plus folles et énormes et encore plus folles et énormes, ça devient autre chose, quelque chose de plus fun.