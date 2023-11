Ce film de Martin Scorsese que Christopher Nolan refuse de voir

Après avoir dû abandonner un projet de film sur Howard Hughes, dont il avait écrit le scénario, Christopher Nolan refusa de voir le film "Aviator" de Martin Scorsese consacré au milliardaire.

Christopher Nolan n'a jamais vu Aviator

Christopher Nolan est aujourd'hui (et depuis des années) un réalisateur respecté à Hollywood. Mais avec Oppenheimer, le cinéaste a peut-être touché encore plus les autres membres de sa profession. Paul Schrader n'y est par exemple pas allé de main morte en déclarant qu'il s'agissait "du film le plus important de ce siècle". Le long-métrage a également captivé Oliver Stone, et été très apprécié par Spike Lee, qui a tout de même émis un commentaire sur la fin. Enfin, citons Martin Scorsese qui plus d'une fois a fait les éloges de Christopher Nolan, qu'il considère comme l'un des sauveurs du cinéma.

Les deux auteurs ont du respect l'un pour l'autre et, Christopher Nolan connaît évidemment bien la filmographie de Martin Scorsese. Enfin, pas entièrement. Car il y a au moins un film du réalisateur de Killers of the Flower Moon que Nolan n'a pas vu. Pas par manque de temps, mais volontairement, comme il l'a expliqué auprès de Variety.

Le cinéaste a en effet évoqué son refus de voir Aviator. Une confession qu'il avait faite d'abord à Leonardo DiCaprio lors du tournage d'Inception, et qui tient le rôle principal du film de Martin Scorsese. Ce rejet total du film n'a évidemment rien à voir avec son confrère, mais avec sa propre expérience.

Son projet avorté sur Howard Hughes

Car Nolan souhaitait lui aussi réaliser un film sur la vie d'Howard Hughes. Il avait écrit un scénario "qu'il adorait", et songeait à Jim Carrey pour incarner le milliardaire. Sauf que Martin Scorsese arriva à son tour avec un projet similaire (qui devait à l'origine être mis en scène par Michael Mann). Christopher Nolan a donc dû abandonner et n'a visiblement pas très bien vécu ce moment puisqu'il déclare : "C'était très émouvant de ne pas pouvoir réaliser quelque chose dans lequel j'avais beaucoup de choses".

Il n'a donc toujours pas vu Aviator qui, même s'il n'est pas considéré comme le meilleur de Martin Scorsese, reste un film à voir. Une œuvre puissante sur la vie d'Howard Hughes, homme d'affaires qui réalisa deux films avant de se lancer dans le lancement d'une compagnie d'aviation. Un homme qui bascula dans la folie et qui s'isola durant la fin de sa vie.

Leonardo DiCaprio - Aviator ©Warner Bros. Pictures

Cependant, au-delà du récit de la vie d'Howard Hughes, on peut y voir un film sur un homme en quête de liberté, qui rêve de voler vers l'inconnu, mais que tout ramène au sol et au monde capitaliste à l'aube de la mondialisation. Le fait que Michael Mann souhaitait à l'origine réaliser le film avant de se contenter d'un rôle de producteur ne paraît alors pas anodin tant on retrouve certaines de ses obsessions.

Peut-être que Christopher Nolan s'autorisera un jour à voir Aviator et il serait alors intéressant d'avoir son avis dessus. Le cinéaste ajoutant dans l'article de Variety son rejet de la plupart des biopics dès lors qu'ils ne touchent pas à un autre genre.